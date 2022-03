PHOTO SPUTNIK, VIA REUTERS

Washington sévit contre la Russie et le président de la Biélorussie

(Washington) Washington a annoncé mardi de nouvelles sanctions visant le président biélorusse Alexandre Loukachenko et son épouse, ainsi que des personnes et une entité russe, pour corruption et atteinte aux droits humains, a indiqué le Trésor dans un communiqué.

Agence France-Presse

Ces sanctions visent Alexandre Loukachenko, allié du président russe Vladimir Poutine, et « chef d’un gouvernement corrompu en Biélorussie dont le réseau de favoritisme profite à son entourage et à son régime », ainsi que sa femme, précise le Trésor.

Ces mesures ne sont pas directement liées à la guerre en Ukraine, mais s’inscrivent dans un mouvement de sanctions internationales visant la Russie et la Biélorussie. Certaines des troupes russes entrées en Ukraine étaient passées par la Biélorussie.

Par ailleurs, une juge moscovite est ciblée par ces sanctions dans le cadre de la loi dite « Magnitsky », qui vise à lutter contre la corruption et les atteintes aux droits humains.

Trois responsables tchétchènes et le ministère auquel ils étaient rattachés sont également sous le coup de sanctions, pour leur participation à l’arrestation de Oïoub Titiev, responsable en Tchétchénie de l’ONG de défense des droits humains Memorial, qui avait été condamné dans une affaire de drogue dénoncée comme un coup monté puis libéré quelques mois plus tard.

« Les désignations d’aujourd’hui démontrent que les États-Unis continueront à imposer des conséquences concrètes et importantes à ceux qui se livrent à la corruption ou sont liés à des violations flagrantes des droits de l’homme », a déclaré, citée dans le communiqué, la directrice du Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor, Andrea Gacki.

« Nous condamnons les attaques de la Russie contre les couloirs humanitaires en Ukraine et appelons la Russie à cesser sa guerre non provoquée et brutale contre l’Ukraine », a-t-elle ajouté.

Le département d’État américain a par ailleurs annoncé, mardi également, des sanctions à l’encontre de 11 responsables du ministère de la Défense russe en réponse à l’invasion de l’Ukraine.