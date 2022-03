Biden veut 32 milliards US pour l’Ukraine et contre la COVID-19

(Washington) La Maison-Blanche a annoncé jeudi avoir réclamé au Congrès américain plus de 32 milliards de dollars pour fournir une aide humanitaire et militaire à l’Ukraine et financer sa nouvelle stratégie anti-COVID-19, deux besoins qu’elle qualifie d’« urgents et immédiats ».