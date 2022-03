PHOTO EBRAHIM HAMID, AGENCE FRANCE-PRESSE

Une Soudanaise anti-coup d’État prend part aux manifestations en cours contre l’armée, dans la capitale Khartoum. En quatre mois de répression dans ce pays d’Afrique de l’Est, 84 manifestants ont été tués, plus de 2000 autres blessés et au moins une dizaine de manifestantes violées, selon des médecins prodémocratie et l’ONU.