De gigantesques incendies consument le nord-est de l’Argentine

(Buenos Aires) De gigantesques incendies ravagent depuis plusieurs semaines des centaines de milliers d’hectares de cultures et de pâturages dans la province de Corrientes, dans le nord-est de l’Argentine, causant de graves dommages environnementaux et de lourdes pertes économiques, selon experts et autorités.