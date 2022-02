(Paris) Sanaullah Ghafari a présidé à la spectaculaire résurgence du groupe État islamique (EI) en Afghanistan à la tête de l’EI-K, multipliant les actions violentes pour décrédibiliser le régime honni des talibans. Un bilan macabre qui lui vaut désormais d’être dans le viseur de Washington.

Didier LAURAS Agence France-Presse

Juste après la mort dans un raid américain du chef de l’EI, Abou Ibrahim al-Hachimi al-Qourachi de son nom d’emprunt, les États-Unis ont offert 10 millions de dollars pour toute information permettant « d’identifier ou localiser » le chef de l’EI au Khorasan (EI-K), aussi connu sous le nom de Shahab al-Muhajir.

« Ghafari est chargé d’approuver toutes les opérations de l’EI-K […] et de trouver les financements pour perpétrer ces opérations », a estimé le département d’État, qui l’avait inscrit en novembre sur la liste noire américaine des « terroristes » étrangers.

Mais pour le reste, son parcours reste parsemé d’inconnues, jusqu’à son origine : il est décrit comme afghan par certains, irakien par d’autres.

« On connait peu de choses sur al-Muhajir », écrit ainsi l’ONG Counter-Extremism Project (CEP). Chef de l’EI-K depuis mi-2020, il est présenté par la propagande comme un chef militaire, l’un des « lions urbains » de l’EI à Kaboul « qui a participé à la planification et l’organisation d’opérations de guérilla et d’attaques suicides complexes », selon le CEP.

Lié au départ au réseau ultraconservateur Haqqani, faction historiquement proche d’Al-Qaïda aujourd’hui intégrée aux talibans, Ghafari a « fourni une compétence majeure et son accès aux réseaux » pour permettre à l’EI-K de survivre aux violentes attaques des talibans et des Américains en 2020, précise l’ONG.

Trou d’air en 2020

Depuis, l’EI-K affiche une efficacité dévastatrice. La société Djihad Analytics (JA), spécialisée dans l’analyse du djihad mondial et cyber, souligne que le groupe a revendiqué 340 attaques en 2021, soit son niveau record de 2018, lorsque le groupe était classé l’une des quatre organisations terroristes les plus meurtrières de la planète par l’index mondial du terrorisme.

« L’EI-K a connu un vrai trou d’air en 2020 », analyse pour l’AFP Damien Ferré, fondateur de JA. « En 2021, il a retrouvé des couleurs en réussissant à mener des attaques sanglantes et surtout à diversifier ses zones d’attaque dans le pays après le retour des talibans fin août ».

Ghafari est crédité notamment de l’attentat de l’aéroport de Kaboul le 26 août (185 morts, dont 13 soldats américains), mais aussi d’opérations sophistiquées comme le siège de la prison de Jalalabad pendant 20 heures en 2020, rappelaient récemment les chercheurs Amira Jadoon et Andrew Mines dans la revue War on the rocks.

« Son but a été de sortir l’organisation de cette période de relatif déclin en doublant les attaques sectaires contre des minorités vulnérables, puis en lançant une guerre revitalisée contre les talibans », relevaient-ils.

Très actif, il a aussi développé une stratégie à la fois en phase avec les ambitions planétaires de l’EI-centrale et ancrée dans les réalités locales afghanes, terreau d’une multitude de groupuscules djihadistes.

Ghafari a ainsi « demandé à ses commandants intermédiaires de mener des activités sociales dans les zones contrôlées par l’EI-K, ce qui renforcera son image de leader » et lui a permis de supplanter nombre de chefs tribaux, estime Asif Fuard, chercheur à la General Sir John Kotelawala Defence University, au Sri Lanka.

Programme régional

« L’EI-K sera en capacité de saper le pouvoir des talibans en initiant une diplomatie intertribale et en séduisant la population locale déçue par le gouvernement », ajoute-t-il.

Mais les ambitions de cet homme de 27 ans seulement, selon le CEP, ne se limitent pas à l’Afghanistan. Le groupe d’experts des Nations unies sur le terrorisme indique que l’EI-K développe « un programme régional plus large, menaçant les pays voisins d’Asie centrale et d’Asie du Sud ».

Et Ghafari gère aujourd’hui, indique le CEP, le bureau Al-Sadiq de l’EI qui gère une zone couvrant Afghanistan, Bangladesh, Inde, Maldives, Pakistan, Sri Lanka et États d’Asie centrale.

Hautement apprécié par l’EI centrale, – l’organe officiel Al-Naba l’a souvent affiché en une ces derniers mois – le chef djihadiste entretient des liens étroits avec elle, quand d’autres franchises adoptent une gestion plus locale et plus autonome.

Il peut aussi espérer attirer encore plus de combattants étrangers, comme jadis l’EI en Syrie et en Irak, du temps du califat autoproclamé (2014-2019).

Les attaques-suicides de l’EI-K, sur fond de crise économique et de porosité des frontières, « pourraient transformer l’Afghanistan en nouveau point chaud pour les partisans de l’EI du Moyen-Orient et d’Asie centrale et du sud », craint ainsi Uran Botobekov, expert kirghize du mouvement djihadiste.