Bas les masques dans les États démocrates, des mois après les républicains

(New York) Californie, New Jersey, Connecticut et peut-être bientôt New York : des États américains dirigés par les démocrates annoncent la levée du port du masque obligatoire en intérieur et à l’école, des mois après les États républicains et à mesure que l’épidémie de COVID-19 reflue dans le pays.