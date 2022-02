(Paris) Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19 dans le monde.

Agence France-Presse

Un « cessez-le-feu » du virus en Europe (OMS)

Grâce à la forte immunité actuelle à travers l’Europe et la moindre sévérité d’Omicron, le continent est dans une situation de « cessez-le-feu qui pourrait nous apporter une paix durable », a estimé jeudi la branche européenne de l’Organisation mondiale de la santé.

Cette situation ne pourra perdurer qu’à condition que l’immunité soit préservée en poursuivant les campagnes de vaccination et la surveillance des nouveaux variants, a toutefois précisé le directeur régional Europe de l’OMS, Hans Kluge, lors d’une conférence de presse en ligne, engageant les autorités sanitaires à protéger les populations les plus vulnérables.

Quant aux nouveaux variants « qui apparaîtront inévitablement », « il est possible d’y répondre » sans réemployer « le type de mesures perturbatrices dont nous avions besoin auparavant », a affirmé M. Kluge.

Suède : levée des restrictions le 9 février

Le gouvernement suédois a annoncé jeudi lever la quasi-totalité de ses mesures anti-COVID-19 à compter du 9 février, la pandémie entrant dans une « nouvelle phase » avec le variant Omicron contagieux mais a priori moins sévère.

Parmi ces mesures en intérieur qui seront levées, les bars et les restaurants n’auront plus l’obligation de fermer à 23 h et la jauge pour les rassemblements ne s’appliquera plus. En outre, les exigences liées aux certificats de vaccination pour les rassemblements publics seront supprimées et il ne sera plus recommandé de porter un masque dans les transports en commun en cas d’affluence.

JO : une athlète dénonce le protocole sanitaire

La sportive belge Kim Meylemans (épreuve de skeleton) a été placée à l’isolement après un test positif à la COVID-19 à son arrivée à Pékin, et estime avoir vécu « l’enfer » en raison du protocole sanitaire drastique des JO-2022.

Mme Meylemans, qui avait contracté la COVID-19 début janvier, a expliqué avoir réalisé douze tests PCR, tous négatifs, avant son départ pour la Chine, mais elle a été déclarée positive à son arrivée à Pékin et placée à l’isolement trois jours dans un hôtel. Trois tests négatifs consécutifs ont suivi. Elle a dénoncé dans une vidéo visionnée près de 20 000 fois les conditions et la poursuite de son isolement et a depuis pu rejoindre le village olympique, où elle est toujours isolée mais peut s’entraîner.

Plus de 5,69 millions de morts

La pandémie a fait officiellement au moins 5 698 322 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP jeudi à 6 h.

En valeur absolue les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (894 316), devant le Brésil (628 960), l’Inde (498 983) et la Russie (333 357).

Le Pérou, la Bosnie et la Hongrie comptent le plus de décès rapportés à la population.

L’OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée à la COVID-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.