Plus de 5 553 000 morts dans le monde

(Paris) Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19 dans le monde.

Agence France-Presse

Nombre record d’infections en 24h en Allemagne

L’Allemagne a recensé plus de 100 000 nouveaux cas de contaminations par la COVID-19 en 24 heures, selon des données publiées mercredi par les autorités sanitaires, soit le premier dépassement de ce seuil depuis le recensement quotidien.

Le variant Omicron est responsable de plus de 70 % des nouvelles infections dans le pays. Le gouvernement a restreint l’accès des bars et des restaurants aux personnes ayant reçu une troisième dose de vaccin ou présentant un test négatif, en plus d’un certificat de vaccination ou de guérison.

Chine : levée partielle du confinement à Xi’an

Les transports en commun ont partiellement repris à Xi’an, près d’un mois après le début d’un strict confinement dans la métropole chinoise de 13 millions d’habitants touchée par un rebond épidémique, ont indiqué les autorités.

Pour la première fois depuis plusieurs semaines, aucun nouveau cas local de COVID-19 n’a été recensé mercredi dans l’ancienne capitale impériale.

Hong Kong élimine des petits animaux après des contaminations

Le gouvernement de Hong Kong a décidé d’abattre des centaines de petits animaux de compagnie après que des hamsters ont été testés positifs à la COVID-19 dans une animalerie de la ville, provoquant un tollé mercredi.

Près de 2000 hamsters et autres petits mammifères-chinchillas, lapins, cochons d’Inde - vont être abattus par « mesure de précaution », a déclaré le gouvernement, et l’importation de ces animaux est désormais interdite.

États-Unis : Omicron moins dévastateur sur l’économie-

Le variant Omicron pèsera sur la croissance économique américaine des mois à venir, mais ne la fera pas dérailler, assure la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, dans un discours qu’elle doit prononcer mercredi devant les maires du pays. Selon elle, le « plan de sauvetage » adopté en mars 2021 « a agi comme un vaccin pour l’économie américaine » en limitant les dégâts liés au virus.

Taxer les plus riches pour vacciner la planète (ONG)

Plusieurs organisations internationales, dont l’ONG Oxfam et un collectif de millionnaires philanthropes, proposent l’imposition d’une taxe sur les personnes les plus riches de la planète qui permettrait de sortir des milliards d’autres de la pauvreté et de vacciner la planète contre la COVID-19.

Mettre en place une taxe annuelle de 2 % pour les personnes possédant plus de 5 millions de dollars, de 3 % pour les patrimoines au-delà de 50 millions de dollars et de 5 % après un milliard de dollars, permettrait par exemple de rapporter chaque année 2520 milliards de dollars.

France : huit personnes interpellées pour harcèlement en ligne

En France, deux hommes et six femmes, soupçonnés d’appartenir à un groupe structuré de harceleurs en ligne de mouvance anti-vaccins, ont été interpellés mardi dans cinq départements du pays et seront jugés à une date ultérieure, a appris mercredi l’AFP auprès de la justice.

Ils sont accusés d’avoir harcelé en ligne de façon concertée trois personnes - deux élus et un médecin - entre le printemps et la fin de l’été 2021, ce qui peut être puni de deux ans de prison et 30 000 euros d’amende.

Plus de 5,5 millions de morts

La pandémie de COVID-19 a fait au moins 5 553 124 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mercredi à 6 h.

En valeur absolue, les pays qui ont enregistré le plus de morts sont les États-Unis (854 074), le Brésil (621 517), l’Inde (487 202) et la Russie (323 376).

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée à la COVID-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.