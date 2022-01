(Nations unies) Les États-Unis vont proposer à leurs 14 partenaires du Conseil de sécurité de l’ONU d’adopter de nouvelles sanctions internationales contre la Corée du Nord après plusieurs tirs de missiles balistiques effectués par Pyongyang, a annoncé mercredi soir l’ambassadrice américaine à l’ONU.

Agence France-Presse

Après l’annonce mercredi de nouvelles sanctions financières contre cinq ressortissants nord-coréens par le Trésor et le département d’État américains, « les États-Unis proposent des sanctions de l’ONU à la suite des six lancements de missiles balistiques de la Corée du Nord depuis septembre 2021, chacun d’entre eux violant les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU », a écrit dans un tweet Linda Thomas-Greenfield.

Son message ne précise pas quel type de sanctions pourraient être proposées au Conseil de sécurité, où la Chine et la Russie, dotées d’un droit de veto et qui demandent depuis plus d’un an un allègement des mesures prises contre Pyongyang, pourraient s’y opposer.

La Corée du Nord a procédé la semaine dernière à un tir présenté comme étant celui d’un missile hypersonique. Alors qu’une réunion du Conseil de sécurité a eu lieu lundi sur ce tir, Pyongyang a affirmé avoir renouvelé l’expérience d’un essai de missile hypersonique sous la supervision personnelle du numéro un nord-coréen Kim Jong-un. Ce nouvel essai a été qualifié par des diplomates de « provocation ».

Les dernières manifestations d’unité du Conseil de sécurité remontent à 2017. Sous l’administration du républicain Donald Trump, les États-Unis avaient fait adopter à l’unanimité au Conseil de sécurité trois séries de sanctions économiques de plus en plus lourdes après des essais de missiles et nucléaire effectués par la Corée du Nord.

Ces mesures, toujours en vigueur, limitent notamment les importations de pétrole par Pyongyang et interdisent ses exportations de charbon, de fer, de pêche ou de textile.