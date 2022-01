Malgré le raz-de-marée Omicron

Des responsables sanitaires entrevoient une sortie de la pandémie

(Copenhague) Plus de la moitié des Européens pourraient être touchés par le variant Omicron d’ici à deux mois, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), mais ce « raz-de-marée » qui frappe aussi les États-Unis pourrait, grâce à l’immunité naturelle et la vaccination, transformer la COVID-19 en une maladie endémique avec laquelle le monde pourra vivre, ont estimé mardi des responsables sanitaires américain et européen.