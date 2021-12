(Paris) Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19 dans le monde.

Agence France-Presse

Le cap des 100 000 cas quotidiens franchi en France, nouveau record

La France a franchi samedi, jour de Noël, la barre des 100 000 nouveaux cas de COVID-19 en 24 heures, du jamais vu, alors que le gouvernement doit réévaluer la situation lundi.

Avec 104 611 nouveaux cas en 24 heures, le pays a atteint un seuil inédit depuis le début de l’épidémie en mars 2020, selon les chiffres publiés samedi soir par l’agence Santé publique France. La barre des 50 000 avait été passée le 4 décembre et ce chiffre a donc doublé en trois semaines, selon les données de l’agence sanitaire.

L’Inde lance la vaccination des jeunes de 15 ans et plus

L’Inde va lancer le 3 janvier la vaccination des jeunes de 15 ans et plus pour faire face au défi posé au pays par le variant Omicron, a annoncé samedi le premier ministre Narendra Modi.

Trafic aérien perturbé par la pandémie

Quelque 6300 vols ont été annulés par les compagnies aériennes à travers le monde le week-end de Noël, le variant Omicron de la COVID-19 perturbant les voyages pendant les fêtes, avec notamment des pilotes en quarantaine.

Trois membres de BTS, célèbre groupe sud-coréen de K-pop, testés positifs à la COVID-19

Trois membres de BTS, un célèbre groupe sud-coréen de K-pop, ont été testés positifs à la COVID-19 à leur retour des États-Unis, où ils ont donné des concerts sur scène pour la première fois depuis le début de la pandémie, a annoncé samedi leur producteur.

Le rappeur RM et le chanteur Jin ont été déclarés positifs samedi soir, a indiqué Big Hit Music.

Plus grand nombre de cas depuis quatre mois en Chine

La Chine a signalé samedi 140 nouveaux cas de coronavirus, le chiffre le plus élevé depuis quatre mois, tandis que les autorités tentent de contenir l’épidémie dans plusieurs régions, dont la ville de Xi’an, où des millions de personnes sont confinées et où la plupart des contaminations se sont produites.

La Chine, qui a jusqu’ici maîtrisé avec succès l’épidémie sur son sol et n’a enregistré que deux morts en un an et demi, est en état d’alerte alors qu’elle doit recevoir en février les Jeux olympiques d’hiver dans sa capitale Pékin.

Les cas de Xi’an se sont jusqu’à présent propagés à cinq autres villes, dont Pékin, selon les médias d’État, alimentant les craintes quant à la rapidité d’une propagation.

Plus de 5,39 millions de morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 5 391 404 morts dans le monde depuis fin 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles samedi à 11 hGMT.

En valeur absolue, les pays qui ont enregistré le plus de morts sont les États-Unis (816 436), le Brésil (618 392), l’Inde (479 520) et la Russie (302 250).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, suivi par la Hongrie et la Bosnie.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée à la COVID-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.