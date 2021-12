(Nations unies) La Chine, soutenue par la Russie, a bloqué lundi un projet de résolution des États-Unis au Conseil de sécurité de l’ONU, prévoyant un mécanisme d’exceptions humanitaires aux sanctions économiques imposées à l’Afghanistan, a-t-on appris lundi de sources diplomatiques.

Agence France-Presse

« Ils veulent la suppression » d’un paragraphe permettant au Comité de sanctions chargé de ce pays de prévoir « des exemptions au gel d’avoirs » s’il juge qu’une « telle dérogation est nécessaire pour faciliter une aide supplémentaire à l’Afghanistan », a indiqué un diplomate sous couvert d’anonymat.

La Chine, « opposée par principe aux sanctions », est « contre un mécanisme d’exemption au cas par cas », a confirmé un autre diplomate demandant aussi à ne pas être identifié.

Les États-Unis espéraient une approbation lundi de leur projet par les 14 autres membres du Conseil de sécurité, pour le mettre au vote dès mardi, selon des sources diplomatiques.

« Il n’y a actuellement aucune exemption humanitaire au régime de sanctions » imposé en 2015 aux talibans et les travailleurs humanitaires devant « effectuer des transactions financières avec des ministères dirigés par des personnes sous sanctions violeraient [ces] sanctions », indique un troisième diplomate, aussi sous le couvert d’anonymat.

Après le retour au pouvoir des talibans à la mi-août, les États-Unis ont gelé près de 9,5 milliards de dollars de la Banque centrale afghane.

La Banque mondiale, qui avait suspendu fin août ses aides à Kaboul, a quant à elle annoncé le 10 décembre une aide humanitaire de 280 millions de dollars à verser à l’UNICEF et au Programme alimentaire mondial afin que ces deux agences puissent les distribuer en Afghanistan.

Mais ce montant est largement insuffisant alors que ce pays est au bord de l’effondrement financier et économique.

« Le besoin de liquidités et de stabilisation du système bancaire est désormais urgent, non seulement pour sauver le peuple afghan, mais aussi pour permettre aux organisations humanitaires d’intervenir », a souligné dimanche le secrétaire général adjoint de l’ONU pour les Affaires humanitaires, Martin Griffiths, lors d’une réunion ministérielle organisée au Pakistan.

« Certains fonds ont été débloqués par la Banque mondiale, mais nous avons besoin de beaucoup plus pour le financement qui a été gelé à cette Banque et avons besoin de la contribution de donateurs », fait valoir un responsable de l’ONU s’exprimant sous couvert d’anonymat.

Outre la Chine et la Russie, l’Inde et plusieurs alliés traditionnels des États-Unis au Conseil de sécurité, dont la France et le Royaume-Uni, ont aussi opposé des réserves au projet de résolution américain, selon des sources diplomatiques.

Ces pays ont « des préoccupations liées à une éventuelle utilisation abusive des exemptions sans un mécanisme de contrôle solide et sans limite de temps », explique un diplomate sous couvert d’anonymat.

Les missions diplomatiques chinoise et américaine n’ont pas répondu à une demande de commentaires.