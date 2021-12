Afrique

Guerres, COVID-19, climat

La faim a empiré en Afrique entre 2014 et 2020

(Nairobi) Le nombre de personnes sous-alimentées en Afrique a progressé de près de 50 % entre 2014 et 2020, pour atteindre 281,6 millions de personnes, estime mardi un rapport de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et de deux autres institutions internationales.