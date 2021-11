L’OMS déconseille les voyages aux plus de 60 ans et aux personnes vulnérables

(Genève) Les personnes à risque face au coronavirus, y compris les plus de 60 ans, devraient éviter de voyager, a recommandé mardi l’Organisation mondiale de la santé, après l’apparition du nouveau variant inquiétant Omicron.

Agence France-Presse

« Il convient de conseiller aux personnes qui ne sont pas en bonne santé ou qui risquent de développer une forme grave de la maladie COVID-19 et de mourir, notamment les personnes âgées de 60 ans ou plus et celles qui présentent des comorbidités (par exemple : maladie cardiaque, cancer et diabète), de reporter leur voyage », a écrit l’OMS dans un document technique.