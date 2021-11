(Genève) Le variant Delta, très contagieux, a réduit à 40 % l’efficacité des vaccins contre la transmission de la maladie, a souligné mercredi le patron de l’OMS, pressant les gens de continuer à porter des masques et autres pratiques barrières.

Agence France-Presse

« Les vaccins sauvent des vies, mais ils n’empêchent pas totalement la transmission de la COVID-19 », a expliqué Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d’un point de presse régulier consacré à la pandémie, qui refait des ravages en Europe.

« Il y a des données qui suggèrent qu’avant l’arrivée du variant Delta, les vaccins réduisaient la transmission d’environ 60 %, avec Delta cela a chuté à 40 % », a-t-il souligné.

« Dans de nombreux pays et communautés, nous craignons qu’il n’y ait cette idée fausse que les vaccins ont mis fin à la pandémie, et que les gens qui sont vaccinés n’ont plus besoin de prendre d’autres précautions », a-t-il ajouté.

Le directeur général de l’organisation a ouvert ses traditionnelles remarques liminaires sur la situation en Europe, frappée de plein fouet par une cinquième vague d’infections, provoquée par un mélange de taux de vaccination insuffisant et du relâchement-sans doute prématuré au vu de la domination du variant Delta dans la région-dans les gestes barrières et les restrictions.

« La semaine dernière, plus de 60 % des infections et des décès de la COVID-19 dans le monde se sont produits en Europe », a rappelé le docteur Tedros, ajoutant que « cet énorme nombre de cas se répercute en fardeau insupportable pour les systèmes de santé et les personnels de santé épuisés ».

Avec plus de 2,5 millions de cas et près de 30 000 morts enregistrés depuis une semaine, le Vieux Continent est de loin la région du monde la plus touchée par la pandémie, selon les données officielles collectées par l’AFP. Et la tendance reste à la hausse.

Mardi, l’OMS Europe s’était alarmée de l’« emprise » de la COVID-19 en Europe, qui pourrait faire 700 000 morts supplémentaires sur le continent d’ici au printemps, en plus des 1,5 million de décès déjà dénombrés.