Plus de 5 148 000 morts dans le monde

(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 5 148 939 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles lundi à 6 h.

Plus de 256 913 380 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie.

La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays. Ils excluent les révisions réalisées a posteriori par certains organismes statistiques, qui concluent à un nombre bien plus important de morts.

L’OMS estime même, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée à la COVID-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

Une part importante des cas les moins graves ou asymptomatiques reste aussi non détectée malgré l’intensification du dépistage dans de nombreux pays.

Sur la journée de dimanche, 4373 nouveaux décès et 394 226 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont la Russie avec 1241 nouveaux morts, l’Ukraine (326) et l’Inde (249, un bilan quotidien comprenant une révision à la hausse des données officielles).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 771 118 décès pour 47 730 591 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 612 659 morts et 22 017 276 cas, l’Inde avec 465 911 morts (34 518 901 cas), le Mexique avec 292 471 morts (3 863 362 cas), et la Russie avec 265 336 morts (9 366 839 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 609 décès pour 100 000 habitants, suivi par la Bulgarie (391), la Bosnie (372), le Monténégro (357), la Macédoine du Nord (357), la Hongrie (339) et la République tchèque (300).

L’Amérique latine et les Caraïbes totalisaient, lundi à 6 h, 1 534 930 décès pour 46 464 227 cas, l’Europe 1 485 491 décès (81 032 638 cas), l’Asie 889 965 décès (56 826 805 cas), les États-Unis et le Canada 800 611 décès (49 495 712 cas), l’Afrique 221 579 décès (8 585 811 cas), le Moyen-Orient 213 203 décès (14 213 621 cas), et l’Océanie 3160 décès (294 571 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d’augmentation sur 24h peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19 dans le monde.

L’Autriche se reconfine dans un climat électrique

L’Autriche est officiellement confinée depuis lundi, ses 8,9 millions d’habitants ayant, sur le papier, l’interdiction de sortir, sauf pour faire des courses, du sport ou pour des soins médicaux. Il est possible de se rendre au bureau et de déposer les enfants à l’école, mais les autorités ont appelé à les garder à domicile.

Samedi, environ 40 000 personnes étaient descendues dans la rue à Vienne pour crier à la « dictature », à l’appel du parti d’extrême droite FPÖ.

Aux Pays-Bas, 145 personnes ont été arrêtées au cours des trois derniers jours de troubles, selon la police.

Pression pour la vaccination en Allemagne

Les Allemands seront « vaccinés, guéris ou morts » d’ici à la fin de l’hiver en raison de la flambée actuelle du nombre des contaminations, a averti lundi le ministre de la Santé Jens Spahn.

Évoquant un variant Delta « très, très contagieux », il a appelé les Allemands à « urgemment » se faire vacciner, en particulier dans les régions du sud et de l’est, car l’Allemagne est frappée de plein fouet par une nouvelle vague de COVID-19 que les experts attribuent notamment à un taux de vaccination (68 %) parmi les plus faibles de l’Europe occidentale.

France : pic d’hospitalisations attendu « fin décembre ou janvier »

Le nombre des patients ayant contracté la COVID-19 hospitalisés en soins critiques est « relativement stable » et les conséquences sur l’hôpital de la 5e vague, « si elle doit se produire », ne sont pas attendues pour avant « fin décembre ou janvier », a déclaré lundi le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris Martin Hirsch.

« L’hôpital est en situation difficile. Aujourd’hui, ça n’est pas les patients COVID-19 », a-t-il dit, citant la grippe ou les maladies infantiles de saison, mais le manque de personnel et les lits fermés accroissent les tensions.

… et situation « très explosive » en Guadeloupe

Le président Emmanuel Macron a assuré lundi le département français de la Guadeloupe (Caraïbes), où la contestation de l’obligation vaccinale des soignants a dégénéré en crise sociale d’ampleur, de la « solidarité » de la nation face à « une situation très explosive » et demandé à « ne rien céder au mensonge et à la manipulation » politique.

Des renforts de police en provenance de métropoles ont participé au démantèlement de barricades, mais la poursuite des violences a conduit le rectorat à suspendre lundi l’accueil des élèves dans les écoles, collèges et lycées.

Auckland s’apprête au déconfinement

La Nouvelle-Zélande va mettre fin début décembre au confinement de trois mois et demi dans sa plus grande ville, Auckland, adoptant une nouvelle stratégie de lutte contre le coronavirus, a annoncé lundi la première ministre Jacinda Ardern.

La maladie n’a fait que 40 morts sur une population de cinq millions d’habitants et le niveau de vaccination se situe actuellement autour de 83 %, mais la pression s’est accrue avec le variant Delta, conduisant le gouvernement à remettre en cause sa politique dite « zéro-COVID-19 » avec confinement strict.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 5 148 939 morts dans le monde depuis fin 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles lundi à 6 h.

Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 771 118 décès, devant le Brésil (612 659), l’Inde (465 911), le Mexique (292 471) et la Russie (265 336).

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée à la COVID-19, que le bilan global de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui calculé à partir des chiffres officiels.