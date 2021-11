Plus de 253 179 510 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie.

(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 5 098 386 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles lundi à 6 h.

Agence France-Presse

Plus de 253 179 510 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie.

La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays. Ils excluent les révisions réalisées a posteriori par certains organismes statistiques, qui concluent à un nombre bien plus important de morts.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime même, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée à la COVID-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

Une part importante des cas les moins graves ou asymptomatiques reste aussi non détectée malgré l’intensification du dépistage dans de nombreux pays.

Sur la journée de dimanche, 4656 nouveaux décès et 353 328 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont la Russie avec 1211 nouveaux morts, l’Ukraine (442) et la Roumanie (233).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 763 092 décès pour 47 074 080 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 611 283 morts et 21 957 967 cas, l’Inde avec 463 655 morts (34 447 536 cas), le Mexique avec 291 147 morts (3 845 733 cas), et la Russie avec 256 597 morts (9 109 094 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 609 décès pour 100 000 habitants, suivi par la Bulgarie (377), la Bosnie (365), la Macédoine du Nord (352), le Monténégro (351), la Hongrie (330) et la République tchèque (295).

L’Amérique latine et les Caraïbes totalisaient lundi à 6 h HNE 1 530 734 décès pour 46 294 824 cas, l’Europe 1 456 070 décès (78 578 587 cas), l’Asie 883 716 décès (56 505 910 cas), les États-Unis et le Canada 792 423 décès (48 821 659 cas), l’Afrique 220 643 décès (8 562 257 cas), le Moyen-Orient 211 776 décès (14 133 090 cas), et l’Océanie 3024 décès (283 189 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d’augmentation sur 24h peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19 dans le monde.

L’Autriche confine les non-vaccinés

L’Autriche confine dès ce lundi les personnes non vaccinées ou qui n’ont pas contracté récemment la COVID-19, une première dans l’UE qui vise à endiguer le nombre record de nouveaux cas.

Les deux millions de personnes concernées n’auront pas le droit de quitter leur domicile sauf pour faire leurs courses, du sport ou pour des soins médicaux. La mesure s’applique à partir de l’âge de 12 ans.

Environ 65 % de la population a un schéma vaccinal complet en Autriche, un chiffre inférieur à la moyenne européenne de 67 % et loin de pays comme l’Espagne (79 %) ou la France (75 %).

Troisième dose pour les plus de 40 ans au Royaume-Uni

Les plus de 40 ans vont bientôt pouvoir recevoir une troisième dose de vaccin contre la COVID-19 au Royaume-Uni, dans un effort pour renforcer la protection de la population et éviter la réintroduction de restrictions cet hiver.

Les experts du JCVI, comité conseillant le gouvernement sur sa campagne de vaccination, ont recommandé d’utiliser pour ces injections en priorité le vaccin Pfizer/BioNtech, ou sinon, une demi-dose de Moderna.

Réouverture d’écoles aux Philippines

Des milliers d’enfants philippins sont autorisés à retourner dans les salles de classe lundi, pour la première fois depuis le début de la pandémie en mars 2020, dans le cadre d’un projet pilote de réouverture des établissements.

Une centaine d’écoles sur plus de 61 000 ont été choisies pour un essai de deux mois, qui doit être étendu dans les prochaines semaines.

Tour de vis en France

Confrontée à un rebond des contaminations par la COVID-19 19, la France a réinstauré lundi le port du masque obligatoire à l’école primaire sur tout son territoire et renforcé ses contrôles aux frontières avec la Belgique.

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 dans le pays est repassé au-dessus des 10 000 en moyenne sur les sept derniers jours, selon les chiffres officiels publiés dimanche.

L’Inde s’ouvre au tourisme

L’Inde a rouvert un peu plus ses frontières aux touristes étrangers venant de pays ayant des accords de réciprocité, après une fermeture de vingt mois due à la pandémie de COVID-19.

Rajeev Mehra, président de l’Association indienne des voyagistes, estime toutefois que les arrivées ne devraient représenter dans le premier mois que 5 % des niveaux prépandémie.

Près de 5,1 millions de morts

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée à la COVID-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.