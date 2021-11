(Paris) Une trentaine de chefs d’État et de gouvernement, dont la vice-présidente américaine Kamala Harris, sont attendus jeudi et vendredi au Forum de Paris sur la Paix qui comprendra un gros volet numérique autour d’Emmanuel Macron, a annoncé lundi l’Élysée.

« Au total, 450 participants sont attendus sur site dont une trentaine de chefs d’État et de gouvernement et environ 15 000 personnes en ligne », avec comme thème central la réduction des fractures mondiales, a précisé la présidence française.

Outre Mme Harris, plusieurs chefs d’État africains (Côte d’Ivoire, Nigeria, Sénégal, Liberia, Botswana…), le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi ainsi que les premiers ministres de Serbie et du Kosovo sont notamment annoncés en présentiel. Certains d’entre eux assisteront aussi à la Conférence internationale sur la Libye vendredi à Paris.

Ce Forum, lancé à l’initiative d’Emmanuel Macron en 2018, vise à instaurer à Paris un rendez-vous annuel des acteurs mondiaux, à l’image de ce qui se fait à Davos en matière économique ou à Munich sur les enjeux de sécurité.

« Il a été voulu par Emmanuel Macron pour créer un évènement récurrent, international, multiacteurs (États, société civile, ONG, entreprises) afin de répondre aux grands défis actuels pour la paix dans toutes ses acceptions », a expliqué l’Élysée.

Cette quatrième édition vise à encourager une « reprise (post-COVID-19) plus solide et plus inclusive », en proposant des « initiatives pour mieux gérer les biens communs mondiaux », précise le site du Forum.

Emmanuel Macron et Kamala Harris ouvriront officiellement le Forum jeudi à 17 h (9 h HNE), à la Grande Halle de la Villette, au coté du président nigérian Muhammadu Buhari et de la première ministre du Bangladesh Sheikh Hasina.

Ils assisteront ensuite à un panel sur la régulation internationale du numérique, qui fera un « point d’avancement sur les différentes initiatives lancées en la matière » notamment par la France, a ajouté la présidence française.

Le Partenariat mondial pour l’intelligence artificielle (PMIA), initié lors du Sommet du G7 de Biarritz en 2019, remettra à cette occasion un rapport « sur l’usage responsable et ethique de l’intelligence artificielle et du numérique », a-t-elle précisé.

Il proposera notamment une « feuille de route pour l’intelligence artificielle dans la lutte contre le changement climatique et protection de la biodiversité ».

Dans la foulée, Emmanuel Macron présidera un huis clos sur la protection des mineurs en ligne afin de « susciter l’engagement des États, plateformes du numérique et d’ONG », selon l’Élysée.

Mercredi, il dînera par ailleurs avec une vingtaine d’universitaires et d’intellectuels spécialisés dans le numérique pour évoquer les enjeux démocratiques en la matière.