Une mosquée et deux centres turcs tagués avec des croix de Lorraine

(Strasbourg) Une mosquée et deux associations turques de l’est de la France ont été taguées avec des croix de Lorraine, symbole traditionnellement attribué au gaullisme et à la Résistance, a-t-on appris dimanche auprès du parquet et de responsables musulmans qui ont dénoncé une « provocation ».