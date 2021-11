Europe

France

Le passeport sanitaire autorisé jusqu’en juillet 2022

(Paris) Le Parlement français a autorisé vendredi le possible recours au passeport sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022, à la fureur des oppositions qui accusent le pouvoir d’évacuer toute remise en cause de sa politique anti-COVID-19 pendant la présidentielle et les législatives.