Le président chinois Xi Jinping n’assistera pas à la COP26. Pékin n’a pas précisé la valeur absolue de son pic d’émissions et peut continuer à les accroître sans limite jusqu’en 2030.

(Londres) Le premier ministre britannique Boris Johnson a insisté vendredi auprès du président chinois Xi Jinping sur la nécessité de prendre des « mesures concrètes » contre le réchauffement climatique, avant la COP26 à Glasgow où le dirigeant chinois sera absent.

Selon Downing Street, le dirigeant britannique a pris acte de la nouvelle contribution nationale de la Chine, mais a également « souligné l’importance pour tous les pays de revoir à la hausse leurs ambitions sur le changement climatique à la COP26 et prendre des mesures concrètes pour diminuer les émissions et accélérer la transition vers les énergies renouvelables, notamment en abandonnant progressivement le charbon ».

Augmentation sans limite d’ici 2030

Dans sa nouvelle « contribution nationale » dévoilée jeudi, la Chine a promis d’atteindre son pic d’émissions « avant 2030 » et la neutralité carbone « avant 2060 », conformément aux engagements déjà pris publiquement par le dirigeant chinois.

Pékin n’a en revanche pas précisé la valeur absolue de son pic d’émissions et peut continuer à les accroître sans limite jusqu’en 2030. La Chine promet également d’accroître ses capacités dans l’énergie solaire et éolienne, mais ne précise guère comment il atteindra ses objectifs climatiques.

Les deux dirigeants ont également évoqué des questions de sécurité internationale, notamment la situation en Afghanistan et « reconnu qu’il existe des zones de désaccord et des difficultés dans la relation bilatérale », Boris Johnson soulignant l’inquiétude de Londres sur « l’érosion de la démocratie à Hong Kong et les droits humains au Xinjiang ».

De son côté, Xi Jinping a « souligné que la confiance mutuelle est essentielle à un bon développement des relations Chine Royaume-Uni et que les deux côtés doivent être conscients de ce prérequis », selon le compte-rendu de la télévision d’État CCTV, qui souligne la « détermination inébranlable » de la Chine à « accélérer le développement écologique ».