(Lakeland) Une femme a été grièvement blessée, tôt vendredi matin sur une autoroute de la Floride, lorsqu’une fusillade a éclaté entre deux bandes rivales de motards.

Associated Press

Le shérif du comté de Polk, Grady Judd, a expliqué que Ronald Donovan et d’autres membres des Sin City Deciples circulaient en direction est sur l’autoroute 4, entre Tampa et Orlando, un peu après minuit quand ils ont été dépassés par des membres des Thug Riders.

Fusillade à 160 km/h

Insulté, l’homme de 38 ans a ouvert le feu sur les Thug Riders, atteignant l’un d’eux au dos. Une fusillade à moto a suivi, à des vitesses qui pouvaient atteindre 160 kilomètres/heure.

Le motard qui a été atteint, et dont l’identité n’a pas été dévoilée, a lui aussi ouvert le feu, frappant à la tête la passagère de Donovan, a dit le shérif Judd. La femme de 33 ans ne devrait pas survivre à ses blessures.

Le Thug Rider s’est apparemment arrêté un peu plus loin pour composer le 9-1-1, au moment où de multiples témoins de la fusillade appelaient eux aussi les autorités.

Donovan a refusé de collaborer avec la police, mais des témoins ont tout raconté aux policiers. Des douilles ont été retrouvées un peu partout sur l’autoroute, qui a été fermée pendant plusieurs heures.

M. Judd a mis les membres des deux bandes en garde contre de nouvelles violences.

« On s’attend à ce que les Sin City Deciples […] et les Thug Riders s’énervent et s’engueulent sur les réseaux sociaux. Laissez-moi vous dire ceci : la vengeance va vous envoyer en prison », a-t-il dit.

Donovan fait l’objet de deux accusations de tentative de meurtre pour avoir tiré sur le Thug Rider et pour avoir provoqué les évènements qui ont mené à la blessure de sa passagère, ont dit les responsables. Selon la loi floridienne, un individu qui commet un crime qui entraîne indirectement un décès peut être accusé de meurtre.

Donovan est détenu en attendant sa comparution. On ne sait pas s’il est représenté par un avocat.