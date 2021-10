(Lisbonne) Le mécanisme international Covax attend toujours que l’Inde reprenne ses exportations de vaccins contre la COVID-19, comme New Delhi a promis de le faire en octobre, a indiqué vendredi le président de l’Alliance du vaccin (GAVI), José Manuel Barroso.

Agence France-Presse

Le gouvernement indien a récemment « garanti qu’elles reprendraient dans le courant du mois d’octobre. Pour l’instant elles n’ont pas repris », a indiqué M. Barroso, ancien président de la Commission européenne et ex-premier ministre portugais, lors d’une rencontre avec la presse étrangère à Lisbonne.

8 millions de doses promises ce mois-ci

Après avoir levé son interdiction d’envoyer des doses à l’étranger, New Delhi s’est engagé fin septembre à exporter huit millions de doses de vaccin contre le coronavirus d’ici à la fin du mois d’octobre.

« Maintenant que la pandémie est plus contrôlée en Inde, j’espère que ces exportations vont reprendre. […] Ce serait extrêmement important pour remporter cette bataille, mais aussi pour la réputation de l’Inde en tant qu’un des plus grands producteurs de vaccins à l’échelle mondiale », a souligné M. Barroso.

L’Inde avait déclaré cette année qu’elle fournirait un milliard de doses de COVID-19 à d’autres pays d’ici décembre 2022, avant d’interrompre ses exportations en mai, victime d’une vague de coronavirus dévastatrice.

Coordonné notamment par l’Alliance du vaccin et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le mécanisme international Covax est censé permettre à 92 États et territoires défavorisés de recevoir gratuitement des vaccins financés par des nations plus prospères.

« Il y a des pays où l’on a un excès d’offre, comme les États-Unis, et d’autres, en Afrique par exemple, où l’on a un excès de demande », a regretté vendredi M. Barroso, alors que la GAVI et l’OMS dénoncent régulièrement l’inégalité criante dans l’accès à la vaccination entre les populations des pays pauvres et des pays riches.

Selon ses prévisions revues à la baisse début septembre, Covax espère disposer d’un total de 1,425 milliard de doses en 2021. L’objectif initial de deux milliards devrait être atteint au premier trimestre de 2022.