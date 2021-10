(Birmingham) Des avertissements de crue-éclair étaient en vigueur jeudi dans un vaste secteur du sud-est des États-Unis, après qu’un front météorologique se soit immobilisé au-dessus de l’Alabama.

Associated Press

Les inondations qui ont suivi auraient causé au moins un décès, celui d’un enfant.

Une quinzaine de centimètres de pluie sont tombés en 24 heures sur l’Alabama et le nord-ouest de la Floride. D’autres précipitations abondantes étaient prévues jeudi sur la région métropolitaine de Birmingham, mais les météorologues attendaient une autre journée mouillée pour cet État et des secteurs de la Floride.

Le bureau du coroner du comté de Marshall a indiqué sur Twitter tôt jeudi que les crues-éclair ont coûté la vie à un enfant dans la ville d’Arab, dans le nord-est de l’Alabama.

La pluie a semé le chaos dans le nord de l’Alabama, submergeant des voitures à Birmingham et dans la vallée de la rivière Tennessee. Des secouristes ont dû aider des automobilistes quand la mauvaise visibilité et l’accumulation d’eau ont rendu les déplacements périlleux dans certains endroits.

Près de la frontière entre l’Alabama et la Floride, plusieurs commerces se sont retrouvés sous des dizaines de centimètres d’eau.

Quelque 950 000 litres d’eaux usées ont débordé des réseaux d’égouts près de Mobile Bay, dans le comté de Baldwin.

Jusqu’à 15 centimètres d’eau sont tombés sur l’Alabama depuis le début de la semaine et une dizaine d’autres centimètres sont redoutés. Les précipitations les plus abondantes devraient toucher le nord de l’État.

On craignait aussi des orages sévères et des tornades isolées au cours des prochaines heures. Le service météorologique des États-Unis a publié une veille de tornade pour le nord-est de l’Alabama, le nord-ouest de la Géorgie et le sud du Tennessee.

Le mauvais temps devrait commencer à s’éloigner de l’Alabama en fin de journée jeudi. Des avertissements de crue-éclair demeurent en vigueur le long d’une ligne qui traverse le nord-ouest de la Floride, le nord de la Géorgie et les montagnes de l’est du Tennessee et de l’ouest des Carolines.