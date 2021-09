Moyen-Orient

Guerre civile au Yémen

Plus de 140 morts dans des combats cette semaine

(Dubaï) Plus de 140 rebelles et membres des forces progouvernementales ont été tués cette semaine au Yémen alors que les combats s’intensifient autour de la ville stratégique de Marib, ont indiqué vendredi à l’AFP des sources militaires et médicales.