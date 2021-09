PHOTO JAE C. HONG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Le réchauffement de la planète pourrait atteindre le seuil de +1,5 °C autour de 2030, dix ans plus tôt qu’estimé en 2018, menaçant l’humanité de nouvelles catastrophes « sans précédent » après des canicules et inondations en série ces dernières années, se sont alarmés en août des experts climat de l’ONU. Ci-haut, un des feux de forêt qui ont ravagé l’ouest du Canada et des États-Unis cet été.