(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4 583 765 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mercredi à 6 h.

Plus de 221 815 260 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays. Ils excluent les révisions réalisées a posteriori par certains organismes statistiques, qui concluent à un nombre bien plus important de morts.

L’OMS estime même, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée à la COVID-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

Une part importante des cas les moins graves ou asymptomatiques reste aussi non détectée malgré l’intensification du dépistage dans de nombreux pays.

Sur la journée de mardi, 9587 nouveaux décès et 690 690 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 1081 nouveaux morts, le Mexique (1071) et la Russie (797).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 650 511 décès pour 40 280 001 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 584 171 morts et 20 913 578 cas, l’Inde avec 441 411 morts (33 096 718 cas), le Mexique avec 264 541 morts (3 449 295 cas) et le Pérou avec 198 568 morts (2 156 451 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 602 décès pour 100 000 habitants, suivi par la Hongrie (311), la Bosnie (302), la Macédoine du Nord (294), la République tchèque (284) et le Monténégro (282).

L’Amérique latine et les Caraïbes totalisaient, mercredi à 6 h, 1 453 139 décès pour 43 684 235 cas, l’Europe 1 264 735 décès (64 306 000 cas), l’Asie 799 027 décès (51 335 778 cas), les États-Unis et le Canada 677 546 décès (41 798 317 cas), l’Afrique 200 512 décès (7 960 211 cas), le Moyen-Orient 187 009 décès (12 596 439 cas), et l’Océanie 1797 décès (134 285 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d’augmentation sur 24h peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19 dans le monde.

Recul de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme

La COVID-19 a eu un « impact dévastateur » sur la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, qui a connu un recul sans précédent, a déploré mercredi le Fonds mondial de lutte contre ces maladies dans son rapport annuel.

Pour la première fois depuis sa création en 2002, le Fonds fait état de retours en arrière : il s’inquiète notamment de baisses significatives des services de dépistage et de prévention du VIH pour les populations clés et vulnérables, et des conséquences « catastrophiques » dans la lutte contre la tuberculose.

Pas de report de la COP26, malgré la COVID-19

L’ONU a refusé de reporter la COP26 de novembre à Glasgow (Écosse), comme le demandaient les ONG qui estimaient que la conférence sur le climat ne pourrait être « juste et inclusive » en raison des difficultés des pays pauvres pour y accéder à cause des inégalités de vaccination ou des quarantaines imposées.

Riyad lève les restrictions de voyage concernant les Émirats

L’Arabie saoudite a levé mercredi les restrictions de voyage en provenance et à destination des Émirats arabes unis, de l’Afrique du Sud et de l’Argentine, imposées jusque-là en raison de la pandémie, a rapporté l’agence officielle SPA.

Prêt du FMI à la Tanzanie

Le Fonds monétaire international a accordé à la Tanzanie un prêt de 567 millions de dollars (478 millions d’euros) pour financer les besoins « urgents » de son économie durement frappée par les effets de la pandémie de coronavirus, notamment dans le secteur du tourisme.

Vigilance en Inde avant les fêtes hindoues

Les autorités indiennes vont imposer des restrictions à l’occasion des principales fêtes hindoues qui débutent cette semaine et drainent habituellement d’immenses foules, invoquant la menace d’une autre vague de COVID-19.

Après une flambée dévastatrice du coronavirus en avril et mai, les gouvernements des États de ce pays de 1,3 milliard d’habitants s’inquiètent de la situation sanitaire à l’approche de la fête populaire hindoue de Ganesh, qui commence vendredi et dure 11 jours.

La pandémie de COVID-19 a fait au moins 4 583 765 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi mercredi à 6 h par l'AFP à partir de sources officielles.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée à la COVID-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.