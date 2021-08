Plus de 216 344 180 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie.

Plus de 4 500 000 morts dans le monde

(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles lundi à 6 h.

La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays. Ils excluent les révisions réalisées a posteriori par certains organismes statistiques, qui concluent à un nombre bien plus important de morts.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime même, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée à la COVID-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

Une part importante des cas les moins graves ou asymptomatiques reste aussi non détectée malgré l’intensification du dépistage dans de nombreux pays.

Sur la journée de dimanche, 6952 nouveaux décès et 446 872 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont la Russie avec 792 nouveaux morts, l’Iran (669) et l’Indonésie (568).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 637 539 décès pour 38 798 963 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 579 308 morts et 20 741 815 cas, l’Inde avec 438 210 morts (32 737 939 cas), le Mexique avec 258 165 morts (3 335 700 cas), et le Pérou avec 198 167 morts (2 148 419 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 601 décès pour 100 000 habitants, suivi par la Hongrie (311), la Bosnie (298), la République tchèque (284), la Macédoine du Nord (282) et le Monténégro (273).

L’Amérique latine et les Caraïbes totalisaient lundi à 10 h GMT 1 436 155 décès pour 43 158 763 cas, l’Europe 1 246 809 décès (62 896 600 cas), l’Asie 775 755 décès (49 951 809 cas), les États-Unis et le Canada 664 439 décès (40 288 517 cas), l’Afrique 194 830 décès (7 748 732 cas), le Moyen-Orient 180 936 décès (12 181 513 cas), et l’Océanie 1696 décès (118 249 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’OMS.

En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d’augmentation sur 24h peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19 dans le monde.

L’OMS redoute 236 000 morts en Europe en trois mois

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) juge « fiable » une projection prévoyant 236 000 morts supplémentaires de la COVID-19 en Europe d’ici au 1er décembre, selon son directeur régional, qui s’est dit inquiet de la « stagnation » du rythme de vaccination sur le continent.

« La semaine dernière, le nombre de morts dans la région a augmenté de 11 %, avec une projection fiable prévoyant 236 000 morts en Europe d’ici au 1er décembre », qui s’ajouteraient aux 1,3 million de décès déjà provoqués par la pandémie sur le Vieux continent, selon le directeur de l’OMS Europe Hans Kluge.

OMS/UNICEF : priorité aux enseignants pour la vaccination

Les enseignants et le personnel des établissements scolaires devraient être parmi les groupes prioritaires pour la vaccination contre la COVID-19, ont indiqué lundi les directions européennes de l’OMS et de l’UNICEF.

Il faudrait « proposer le vaccin contre la COVID-19 aux enseignants et aux autres membres du personnel scolaire en tant que groupe cible des plans de vaccination nationaux », selon ces institutions onusiennes, appelant les États membres à mettre en place une stratégie vaccinale destinée à maintenir l’enseignement en présentiel.

Afrique : des doses de vaccins au Congo et un don français

Le Congo a reçu sa première livraison de vaccins dans le cadre du mécanisme Covax, avec la réception de plus de 300 000 doses données par les États-Unis.

Parallèlement la France va envoyer 10 millions de doses de vaccins AstraZeneca et Pfizer à l’Afrique à travers l’Union africaine (UA), a annoncé lundi l’Élysée.

Ce partenariat entre Paris et l’UA prévoit que ces doses « seront allouées et distribuées dans le cadre du Fonds africain pour l’acquisition des vaccins (Avat) et du mécanisme pour un accès mondial au vaccin (Covax) », deux initiatives destinées à permettre à l’Afrique de tenter de rattraper son retard dans la vaccination par rapport aux pays développés.

France : passeport sanitaire obligatoire pour certains salariés

L’instauration du passeport sanitaire a franchi, lundi, une nouvelle étape en France, devenant obligatoire au travail pour 1,8 million de salariés en contact avec le public dans les restaurants, cinémas, musées, trains grandes lignes, là où il était déjà requis pour les clients.

Parallèlement, le ministre de l’Économie Bruno Lemaire a estimé que la mise en place du passeport sanitaire dans des lieux recevant du public début août « n’avait pas eu d’impact sur l’activité économique du pays ».

« Dans les bars et les restaurants, les dépenses en carte bleue ont augmenté de 5 % la semaine du 9 août », celle du début de l’instauration du passeport, « et de 8 % la semaine qui a suivi » par rapport à 2019, a justifié M. Le Maire.

Avec 1290 décès quotidiens en moyenne ces 7 derniers jours, les États-Unis sont redevenus le pays déplorant le plus de nouveaux décès dans le monde.

Les États-Unis sont également le pays le plus touché au monde depuis le début de la pandémie, avec 637 539 morts, devant le Brésil (579 308), l’Inde (438 210), le Mexique (258 165) et le Pérou (198 167).

L’OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée à la COVID-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est calculé à partir des chiffres officiels.