(Paris) Des organisations de défense des droits de l’homme, des médias, l’Union européenne et des gouvernements s’indignaient lundi des révélations sur l’espionnage à l’échelle mondiale de militants et de journalistes au moyen du logiciel Pegasus, conçu par l’entreprise israélienne NSO Group.

Agence France-Presse

Introduit dans un téléphone intelligent, ce logiciel permet d’en récupérer les messages, photos, contacts et même d’écouter les appels de son propriétaire.

L’enquête qui renforce les soupçons pesant de longue date sur cette société, publiée dimanche par un consortium de 17 médias internationaux, se fonde sur une liste obtenue par le réseau basé en France Forbidden Stories (« histoires interdites ») et l’ONG Amnistie internationale, comptant selon eux 50 000 numéros de téléphone sélectionnés par les clients de NSO depuis 2016 pour une surveillance potentielle.

La liste comprend les numéros d’au moins 180 journalistes, 600 hommes et femmes politiques, 85 militants des droits de l’homme ou encore 65 chefs d’entreprise, d’après l’analyse du consortium — comprenant les quotidiens français Le Monde, britannique The Guardian et américain The Washington Post- qui en a localisé beaucoup au Maroc, en Arabie saoudite ou au Mexique.

« Nous ne parlons pas ici juste de quelques États voyous, mais d’une utilisation massive d’un logiciel espion par au moins une vingtaine de pays », a expliqué lundi la secrétaire générale d’Amnistie, Agnès Callamard, à la BBC radio.

« Il s’agit d’une attaque majeure contre le journalisme critique », a-t-elle souligné.

« Choquant et grave »

Mis en cause, le Maroc et la Hongrie ont catégoriquement démenti lundi le recours au logiciel Pegasus.

Le gouvernement marocain a dénoncé comme « mensongères » les informations selon lesquelles les services du royaume « ont infiltré les téléphones de plusieurs personnalités publiques nationales et étrangères et de responsables d’organisations internationales à travers un logiciel informatique ».

Et le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto a assuré que « Le logiciel n’est pas utilisé » par les services de renseignements de son pays.

Cette affaire « doit être vérifiée », a réagi pour sa part la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, mais si elle est avérée, « c’est complètement inacceptable ».

« La liberté de la presse est une valeur centrale de l’Union européenne », a-t-elle affirmé.

La Haute-commissaire aux droits de l’homme de l’ONU Michelle Bachelet a réclamé lundi une meilleure « réglementation » du transfert et des technologies de surveillance. « Sans cadre règlementaire respectueux des droits de l’homme, il y a tout simplement trop de risques que ces outils soient détournés pour intimider les critiques et réduire au silence ceux qui contestent », a-t-elle souligné.

Fondée en 2011, NSO, régulièrement accusée de faire le jeu de régimes autoritaires depuis l’alerte lancée en 2016 par un dissident émirati, Ahmed Mansoor, assure que son logiciel sert uniquement à obtenir des renseignements contre des réseaux criminels ou terroristes.

« Répression du journalisme indépendant »

Le groupe NSO a de nouveau « nié fermement les fausses accusations portées » dans l’enquête du consortium de médias, selon lui « bourrée de suppositions erronées et de théories non corroborées ». Il a précisé qu’il envisageait des poursuites en diffamation.

Le site d’information français Médiapart et l’hebdomadaire satirique Le Canard Enchaîné ont annoncé lundi qu’ils allaient déposer des plaintes à Paris, après les informations indiquant que les téléphones de plusieurs de leurs journalistes avaient été espionnés par un service marocain, à l’aide de Pegasus.

Selon Médiapart, cet espionnage a coïncidé avec « la répression du journalisme indépendant au Maroc », notamment envers le journaliste d’investigation emprisonné Omar Radi. Amnistie internationale avait dénoncé en 2020 le piratage du téléphone d’Omar Radi par Pegasus.

Sur la liste décortiquée par le consortium de médias figure notamment le numéro du journaliste mexicain Cecilio Pineda Birto, abattu quelques semaines après son inscription sur ce document. Des correspondants étrangers de plusieurs grands médias, dont le Wall Street Journal, CNN, France 24, El Pais, ou l’AFP en font aussi partie.

D’autres noms de personnalités apparaissant sur la liste — qui comprend notamment un chef d’État et deux chefs de gouvernement européens — seront divulgués dans les prochains jours.

Les journalistes du « projet Pegasus » ont rencontré une partie des détenteurs de ces numéros et ont récupéré 67 téléphones qui ont fait l’objet d’une expertise technique dans un laboratoire d’Amnistie internationale.

Deux proches de Khashoggi visées

L’expertise a confirmé un piratage ou une tentative de piratage par le logiciel espion de NSO Group pour 37 appareils, dont 10 situés en Inde.

Deux des téléphones appartiennent à des femmes proches du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, assassiné en 2018 dans le consulat de son pays à Istanbul par un commando d’agents venus d’Arabie saoudite, écrivent les auteurs de l’enquête.

En Inde, le dirigeant de l’opposition Rahul Gandhi fait partie des dizaines d’hommes politiques, journalistes et activistes présents sur la liste de cibles potentielles.

Au Mexique, des membres de la famille et le cardiologue du président Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO) auraient été mis sur écoute entre 2016 et 2017, alors que ce dernier était chef de l’opposition, a révélé lundi le site Aristegui Noticias.

L’actuel président mexicain y avait échappé, car « n’utilisait apparemment pas de téléphone portable personnel » et faisait passer ses messages via des collaborateurs.

Pour les 30 autres, les résultats ne sont pas probants, souvent car les propriétaires des numéros ont changé de téléphone.

Cette analyse s’ajoute à une étude, menée en 2020, par le Citizen Lab de l’université de Toronto (Canada), qui avait confirmé la présence du logiciel Pegasus dans les téléphones de dizaines d’employés de la chaîne qatarie Al-Jazeera.

WhatsApp avait également reconnu en 2019 que certains de ses utilisateurs en Inde avaient été espionnés par ce logiciel.