PHOTO JOSEPH ODELYN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Un employé d’hôpital portant une tenue de protection par mesure de précaution déplace une bombonne d’oxygène, à Port-au-Prince, Haïti, le samedi 5 juin 2021. Haïti est parvenu à éviter une crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 durant un plus d’un an ce pays de plus de 11 millions d’habitants — qui n’a reçu aucun vaccin — est désormais aux prises avec un pic de cas et de décès. La vaccination n’a pas encore commencé au Burundi, en Érythrée, en Haïti, en Corée du Nord et en Tanzanie.