États-Unis

Immeuble effondré en Floride

L’espoir s’amenuise, les questions abondent

(Surfside, Floride) Cinq jours après l’effondrement d’un immeuble près de Miami, qui a fait au moins neuf morts et plus de 150 disparus, des recherches désespérées se poursuivent dans les décombres tandis que les questions se font de plus en plus pressantes sur les causes de la tragédie.