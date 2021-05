États-Unis

Un an après George Floyd

La petite ville qui voulait réinventer la police

(Ithaca, New York) Il y aura un an le 25 mai, George Floyd expirait sous le genou d’un policier blanc de Minneapolis. Filmé par une adolescente, son meurtre a provoqué une vague de manifestations sans précédent contre la brutalité policière et le racisme. Qu’a changé ce mouvement aux États-Unis ? La Presse a soulevé la question auprès de Noirs à New York et en se rendant à Ithaca, ville progressiste qui veut rebâtir à neuf son service de police… et désarmer certains de ses agents.