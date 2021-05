Le premier ministre François Legault s’apprête à annoncer son plan de déconfinement alors que 4,1 millions de Québécois ont reçu au moins une première dose de vaccin contre la COVID-19. Des pays ont également décidé de relâcher les mesures sanitaires, et d’autres s’apprêtent à le faire.

Éric-Pierre Champagne

La Presse

France

La France commencera son déconfinement mercredi. Le couvre-feu débutera à 21 h au lieu de 19 h. À compter du 9 juin, il passera à 23 h, avant d’être complètement annulé à partir du 30 juin. Les commerces non essentiels rouvriront leurs portes dès le 19 mai avec une limite de 1 client par 8 mètres carrés. Pour les terrasses, la limite est fixée à 50 % de la capacité avec un maximum de 6 personnes par table. Les cinémas et les théâtres ne devront pas dépasser 35 % de leur capacité, pour un maximum de 800 personnes. Les activités sportives à l’extérieur seront permises pour 10 participants par groupe.

Bilan

5 939 019 cas

107 777 morts

13,37 % de la population complètement vaccinée

PHOTO LOIC VENANCE, AGENCE FRANCE-PRESSE Des employés d’un café de Nantes préparent leur terrasse en vue de la réouverture de mercredi.

Grande-Bretagne

Un allègement des mesures sanitaires est entré en vigueur lundi, mais la situation pourrait changer avec l’apparition de cas liés au variant B.1.617 (dit indien) dans le nord-ouest du pays et à Londres. Les retrouvailles à la maison sont à nouveau permises, avec une limite de six personnes. Les restaurants peuvent maintenant accueillir jusqu’à six personnes par table à l’intérieur. À l’extérieur, les groupes ne doivent pas dépasser 30 participants. Théâtres et salles de cinéma ne devront pas dépasser 50 % de leur capacité d’accueil, pour un maximum de 1000 spectateurs. Les règles de distanciation physique ont également été assouplies : les contacts avec amis et les autres membres de la famille ne sont plus proscrits, mais laissés au jugement de chacun. Les autorités prévoient la levée de presque toutes les interdictions à compter du 21 juin.

Bilan

4 466 589 cas

127 941 morts

30,3 % de la population complètement vaccinée

PHOTO FRANK AUGSTEIN, ASSOCIATED PRESS Un allègement des mesures sanitaires est entré en vigueur lundi, au Royaume-Uni, mais la situation pourrait changer avec l’apparition de cas liés au variant B.1.617 (dit indien) dans le nord-ouest du pays et à Londres.

États-Unis

Jeudi dernier, la direction des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) a annoncé que les Américains complètement vaccinés n’auraient plus besoin de porter un masque, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, sauf dans les transports publics. La majorité des États n’avaient pas attendu la consigne des CDC pour lever la majorité de leurs mesures sanitaires. D’autres États comme le Maine, la Pennsylvanie, la Virginie et le Minnesota devraient lever leurs restrictions d’ici la fin du mois, tandis que la Californie, l’Illinois et l’Ohio, entre autres, prévoient lâcher du lest à compter de juin. L’État de New York, le Colorado et le Wyoming n’ont pas encore établi une date pour la réouverture complète. Si le maire de New York souhaite une réouverture complète de sa ville d’ici le 1er juillet, le gouverneur de l’État s’est dit peu enclin à fixer une date à l’avance. Andrew Cuomo a néanmoins annoncé lundi que l’État de New York ferait sienne la recommandation des CDC sur le port du masque.

Bilan

32 940 846 cas

585 970 morts

37,47 % de la population complètement vaccinée

Japon

Hôte des Jeux olympiques qui doivent en principe se tenir à Tokyo à compter du 23 juillet, le Japon fait face à une recrudescence des cas de COVID-19. Le premier ministre Yoshihide Suga a déclaré récemment l’état d’urgence dans trois nouveaux districts du pays, portant le décompte à 19 districts sur un total de 49 où les mesures ont été à nouveau resserrées. Ces 19 districts représentent 70 % de la population japonaise. Un couvre-feu y est en vigueur à compter de 20 h, au moins jusqu’au 31 mai. Il sera également interdit de servir de l’alcool dans la majorité des bars et restaurants. Le gouvernement maintient que les Jeux auront lieu, mais la population est de plus en plus hostile à la tenue de l’évènement dans un pays où la campagne de vaccination bat de l’aile.

Bilan

683 135 cas

11 471 morts

1,37 % de la population complètement vaccinée

PHOTO EUGENE HOSHIKO, ASSOCIATED PRESS Le centre-ville de Tokyo

Chine

L’agence Xinhua News a annoncé lundi que la Chine avait vacciné 400 millions de personnes. Les autorités maintiennent cependant de strictes mesures sanitaires dès l’apparition de quelques cas seulement. Dans la ville de Yingkou, dans le nord-est du pays, l’école a été suspendue alors que dans certains secteurs de la province d’Anhui, les Chinois n’ont pas le droit de quitter leurs résidences.

Bilan*

102 746 cas

4846 morts

*Les données sur le taux de vaccination complète ne sont pas disponibles.

PHOTO MARK SCHIEFELBEIN, ASSOCIATED PRESS Des Chinois peu distanciés font la queue pour se faire vacciner dans la région du Linquan.

Nouvelle-Zélande

« Et puis, quoi de neuf ? », a lancé le chanteur Matiu Walters devant une foule de 50 000 personnes réunies au parc Eden, à Auckland, le 24 avril dernier. Au moment où le reste du monde faisait encore face à de nombreuses mesures sanitaires, les Néo-Zélandais n’étaient plus tenus de garder une distance minimale entre eux. Avantagée par le fait d’être un pays insulaire, la Nouvelle-Zélande a aussi adopté une approche beaucoup plus stricte face à la pandémie de COVID-19. Le taux de vaccination y est cependant moins élevé que dans plusieurs pays où des mesures sanitaires sont encore vigueur.

Bilan

2641 cas

26 morts

2,44 % de la population complètement vaccinée

Sources : Johns Hopkins Coronavirus Ressource Center, UK Coronavirus Dashboard, Agence France-Presse, Bloomberg, Associated Press, BBC, The New York Times