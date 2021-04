(New Delhi) L’aide internationale d’urgence a commencé mardi à parvenir à l’Inde, submergée par une vague épidémique d’une gravité sans précédent depuis le début de la crise mondiale, au moment où le Brésil, autre pays parmi les plus touchés, s’est opposé à l’importation du vaccin russe Spoutnik V.

Agence France-Presse

Épicentre de la pandémie de coronavirus depuis plusieurs jours avec un variant « indien » encore mal identifié, le pays le plus peuplé de la planète après la Chine enregistre quotidiennement de nouveaux records.

Lundi, il a fait état d’un record mondial de 352 991 nouvelles contaminations et un record national de 2812 décès, entraînant la première aide internationale d’ampleur depuis le début de la crise sanitaire.

Les personnels de santé et les familles de malades de tous âges sont désespérément en quête d’oxygène, de respirateurs, de lits, de civières. A Delhi, agglomération la plus touchée et actuellement confinée, certains font en rickshaw le siège des hôpitaux saturés avec leur proche mourant, dans une complète détresse.

La situation en Inde est « plus que déchirante », a résumé lundi le directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui a fourni des équipements essentiels au pays de 1,3 milliard d’habitants.

La première cargaison d’aide médicale britannique, contenant notamment 100 ventilateurs et 95 concentrateurs d’oxygène, a atterri mardi à Delhi. Au total, neuf conteneurs avec 495 concentrateurs d’oxygène, 140 respirateurs seront envoyés cette semaine, selon le Haut Commissariat britannique à New Delhi.

D’ici la fin de semaine, la France aura envoyé huit unités de production d’oxygène et des conteneurs d’oxygène permettant d’alimenter jusqu’à 10 000 patients sur une journée, ainsi que du matériel médical spécialisé contenant notamment 28 respirateurs, selon l’ambassade de France.

Les États-Unis se sont eux engagés à envoyer des composants pour la production de vaccins, des équipements de protection, des tests à diagnostic rapide, ou encore des respirateurs.

L’Union européenne a promis de fournir, via son Mécanisme européen de protection civile, une « assistance » à l’Inde. La chancelière allemande Angela Merkel a aussi annoncé une aide d’urgence, de même que l’Australie.

Suspension des liaisons aériennes

Le gouvernement du nationaliste hindou Narendra Modi est depuis plusieurs jours la cible de critiques pour sa gestion de la crise ; Twitter a, à sa demande, supprimé des dizaines de tweets accusateurs.

Le variant « indien » suscite encore des interrogations. L’OMS note que l’on ne sait pas encore si « les rapports faisant état d’une mortalité élevée sont dus à la gravité accrue du variant, à la mise à rude épreuve des capacités du système de santé en raison de l’augmentation rapide du nombre de cas, ou aux deux ».

Ce variant a pour l’heure été détecté en Belgique, en Suisse, en Grèce et en Italie, au moment où plusieurs pays en Europe commencent à desserrer prudemment l’étau des restrictions. L’Italie a rouvert partiellement bars, restaurants et salles de spectacle lundi et les écoliers en France ont repris, pour les plus petits, le chemin de l’école.

Parallèlement, la liste des restrictions aériennes s’allonge. L’Australie a décidé mardi de suspendre jusqu’au 15 mai les vols en provenance d’Inde tandis que le Canada, aux Émirats arabes unis, au Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande ont déjà suspendu ou restreint leurs vols.

« Incertitudes » brésiliennes sur Spoutnik

Les campagnes de vaccination se poursuivent tant bien que mal dans le monde, occasionnant des différends entre pays et laboratoires sur les livraisons ou même entre États au sein d’un même pays sur la provenance des vaccins.

L’agence de régulation sanitaire du Brésil (Anvisa), deuxième pays le plus endeuillé au monde (391 936 décès) et où la vaccination a longtemps traîné, s’est ainsi opposée lundi soir à la demande de plusieurs États du pays d’importer le vaccin russe Spoutnik V.

« Jamais nous ne permettrons que des millions de Brésiliens soient exposés à des produits sans une vérification appropriée de la qualité, de l’innocuité et de l’efficacité ou, au minimum, face à la situation grave que nous traversons, qu’il existe un rapport favorable entre le risque et les avantages », a déclaré Antonio Barra Torres, président de l’Anvisa.

La direction de l’agence a suivi la recommandation de ses experts constatant des « incertitudes » sur le vaccin, qui n’a toujours pas été approuvé par les agences sanitaires de l’Union européenne (EMA) et des États-Unis (FDA).

Pour tenter d’accélérer la vaccination, une dizaine d’États du nord et du nord-est du Brésil ont signé des contrats avec le Fonds souverain russe (RDIF), qui a financé le développement de Spoutnik V, pour acquérir plus de 30 millions de doses. Le gouvernement fédéral en a commandé 10 millions.

Les États-Unis vont fournir à d’autres pays 60 millions de doses AstraZeneca, a par ailleurs annoncé lundi la Maison-Blanche, jusque-là critiquée pour refuser d’exporter ce vaccin du laboratoire suédo-britannique pas encore autorisé dans le pays. L’échéancier sera précisé ultérieurement.

Le cap du milliard de doses de vaccins contre la COVID-19, administrées dans 207 pays ou territoires, a été franchi ce week-end, selon un comptage de l’AFP.

Le virus a fait au moins 3 109 991 millions de morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de son apparition fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles lundi.