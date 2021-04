Moyen-Orient

La mer, nouveau terrain d’affrontement entre Israël et l’Iran

(Jérusalem) Depuis des années, Israël et l’Iran s’affrontent directement ou indirectement au Liban, en Syrie et dans la bande de Gaza. Mais ces derniers mois, cette rivalité s’est transposée en mer avec l’émergence d’une mystérieuse série de sabotages et d’attaques.