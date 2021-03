Plus de 127 546 270 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie.

Le bilan de la pandémie dans le monde : plus de 2 792 000 morts

(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2 792 586 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mardi à 6 h.

Plus de 127 546 270 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie.

La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois. Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays et excluent les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques, comme en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni.

Sur la journée de lundi, 7501 nouveaux décès et 459 625 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont le Brésil avec 1660 nouveaux morts, les États-Unis (586) et la Pologne (460).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 550 036 décès pour 30 331 798 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 313 866 morts et 12 573 615 cas, le Mexique avec 201 826 morts (2 227 842 cas), l’Inde avec 162 114 morts (12 095 855 cas), et le Royaume-Uni avec 126 615 morts (4 337 696 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la République tchèque est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 245 décès pour 100 000 habitants, suivi par la Hongrie (209), le Monténégro (200), la Belgique (198) et la Bosnie (196).

L’Europe totalisait mardi à 10 h GMT 949 215 décès pour 43 270 179 cas, l’Amérique latine et les Caraïbes 772 949 décès (24 550 680 cas), les États-Unis et le Canada 572 930 décès (31 300 253 cas), l’Asie 270 867 décès (17 743 483 cas), le Moyen-Orient 113 421 décès (6 450 202 cas), l’Afrique 112 218 décès (4 194 616 cas), et l’Océanie 986 décès (36 863 cas).

Depuis le début de la pandémie, le nombre de tests réalisés a fortement augmenté et les techniques de dépistage et de traçage se sont améliorées, entraînant une hausse des contaminations déclarées.

Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du total réel de contaminations, une part importante des cas les moins graves ou asymptomatiques restant toujours non détectée.

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d’augmentation sur 24h peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.

Le point sur la pandémie

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19 dans le monde.

L’Italie durcit ses conditions d’accueil

L’Italie va imposer une quarantaine de cinq jours aux voyageurs en provenance des pays membres de l’Union européenne, ont indiqué mardi des sources au ministère de la Santé.

Comme c’est déjà le cas pour ceux venant de pays hors UE, tout voyageur en provenance de l’UE devra effectuer un test avant son départ, respecter une quarantaine de cinq jours, puis effectuer un nouveau test à l’issue de cette période.

L’essentiel de l’Italie est actuellement soumis à de sévères restrictions (bars et restaurants fermés, déplacements limités, etc.) mais les écoles du Latium, la région qui englobe Rome, ont pu rouvrir mardi cette zone étant passée de « rouge » (haut risque de contagion) à « orange » (risque moyen).

Et l’Allemagne ses contrôles aux frontières

L’Allemagne va renforcer pour les « 8 à 14 prochains jours » les contrôles autour de ses frontières terrestres notamment avec la France, le Danemark et la Pologne, sans toutefois les systématiser, pour lutter contre la pandémie, a annoncé mardi le ministre de l’Intérieur.

Tri des malades, « ligne rouge » en France

Le tri des malades dans les hôpitaux du fait de l’augmentation des cas de COVID-19 est une « ligne rouge absolue », a estimé mardi le ministre français de l’Économie Bruno Le Maire, assurant que le gouvernement veut éviter une telle extrémité.

Dans deux tribunes distinctes dans la presse, des médecins hospitaliers français ont tout récemment alerté l’exécutif sur le « tri des patients » auxquels ils allaient être très prochainement confrontés dans les services de réanimation si rien n’était fait pour désengorger les hôpitaux saturés par l’afflux de malades.

Des enseignants français portent plainte

Un collectif d’enseignants français a déposé plainte pour « mise en danger de la vie d’autrui » contre leur ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, accusé de « ne pas protéger les personnels en contact avec les enfants » qui « répandent le virus » de la COVID-19.

Le collectif des « Stylos rouges », qui revendique 74 200 membres, « exige la fermeture des établissements scolaires dans les zones les plus touchées et le passage en demi-groupe ailleurs pour protéger personnels d’éducation et familles ».

Foot : deux nouveaux cas dans l’équipe de Pologne

Deux nouveaux joueurs de la sélection polonaise ont été déclarés positifs, a annoncé mardi la Fédération polonaise de football, alors que l’équipe doit affronter mercredi l’Angleterre en éliminatoires du Mondial-2022.

Au total, quatre joueurs de cette équipe ont été déclarés positifs depuis une semaine.

Japan Expo à Paris à nouveau annulé

Le festival de la culture pop japonaise Japan Expo à Paris, prévu mi-juillet et qui accueille habituellement quelque 70 000 visiteurs par jour, est annulé pour la deuxième année consécutive en raison des incertitudes liées au contexte sanitaire, ont annoncé mardi les organisateurs.

Près de 2,8 millions de morts

La pandémie a fait au moins 2,79 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan de l’AFP à partir de sources officielles mardi à 6 h.

Les États-Unis sont le pays comptant le plus de décès avec 550 036 morts, devant le Brésil (313 866), le Mexique (201 826), l’Inde (162 114) et le Royaume-Uni (126 615).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.

Vaccins : plus de 565 millions de doses

Plus de 565 millions de doses de vaccins anti-COVID-19 ont été administrées dans le monde, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de sources officielles mardi à 7 h.

Israël est, de loin, le pays dont la campagne est la plus avancée, avec plus de la moitié de sa population ayant déjà reçu les deux doses.

Les pays dont le rythme de vaccination lors de la semaine écoulée est actuellement le plus élevé sont Malte (1,12 % de la population reçoit une dose chaque jour), les Émirats arabes unis (1,10 %), l’Uruguay (0,90 %), le Chili (0,88 %) et les États-Unis (0,83 %).