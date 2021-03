Plus de 127 085 080 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie.

Le bilan de la pandémie dans le monde : plus de 2 784 000 morts

(Paris) La pandémie a fait au moins 2 784 276 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles lundi à 6 h.

Agence France-Presse

Plus de 127 085 080 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie.

La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays et excluent les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques, comme en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni.

Sur la journée de dimanche, 6450 nouveaux décès et 467 650 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont le Brésil avec 1656 nouveaux morts, les États-Unis (493) et l’Italie (297).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 549 335 décès pour 30 262 380 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 312 206 morts et 12 534 688 cas, le Mexique avec 201 623 morts (2 226 550 cas), l’Inde avec 161 843 morts (12 039 644 cas), et le Royaume-Uni avec 126 592 morts (4 333 042 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la République tchèque est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 243 décès pour 100 000 habitants, suivi par la Hongrie (207), le Monténégro (198), la Belgique (198) et la Slovénie (193).

L’Europe totalisait lundi à 6 h 945 497 décès pour 43 090 437 cas, l’Amérique latine et les Caraïbes 770 213 décès (24 471 610 cas), les États-Unis et le Canada 572 208 décès (31 226 841 cas), l’Asie 270 416 décès (17 664 018 cas), le Moyen-Orient 113 023 décès (6 410 030 cas), l’Afrique 111 937 décès (4 185 480 cas), et l’Océanie 982 décès (36 668 cas).

Depuis le début de la pandémie, le nombre de tests réalisés a fortement augmenté et les techniques de dépistage et de traçage se sont améliorées, entraînant une hausse des contaminations déclarées.

Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du total réel de contaminations, une part importante des cas les moins graves ou asymptomatiques restant toujours non détectée.

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d’augmentation sur 24h peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.

Le point sur la pandémie

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19 dans le monde.

Transmission par un animal intermédiaire « probable à très probable »

Le rapport des experts de l’OMS et chinois sur les origines de la COVID-19 privilégie l’hypothèse d’une transmission du virus à l’homme par l’intermédiaire d’un animal infecté par une chauve-souris et écarte la thèse d’une fuite d’un laboratoire chinois, sur fond de suspicion d’un manque d’indépendance.

Les experts n’écartent pas l’hypothèse d’une transmission par de la viande surgelée - piste privilégiée par Pékin - jugeant que ce scénario est « possible ».

Vaccins : l’OMS met en garde contre une distribution déséquilibrée

L’OMS a mis en garde lundi contre l’écart grandissant entre le nombre de vaccins disponibles pour les pays riches et ceux distribués aux nations plus pauvres par le biais du mécanisme Covax.

Angleterre : déconfinement progressif

L’Angleterre entame la deuxième phase de son plan de déconfinement très progressif, lors d’une journée baptisée « Happy Monday » (« Lundi heureux ») par certains journaux.

Les groupes de six personnes ou de deux foyers différents pourront se réunir en extérieur. La reprise amateur de sports en plein air est également autorisée.

Il est toutefois conseillé de continuer à travailler à domicile si possible et d’éviter les transports en commun.

Portugal : vols du Brésil et Royaume-Uni toujours suspendus

Le Portugal a annoncé lundi prolonger la suspension des vols avec le Brésil et le Royaume-Uni jusqu’au 15 avril pour limiter la propagation des nouveaux variants.

Chine : accord pour produire 60 millions de doses du vaccin russe

La firme pharmaceutique chinoise Shenzhen Yuanxing Gene-tech va produire 60 millions de doses du vaccin russe Spoutnik-V, a indiqué lundi le fonds souverain russe (RDIF).

Près de 2,8 millions de morts

La pandémie a fait au moins 2,78 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan de l’AFP à partir de sources officielles lundi à 6 h.

Les États-Unis sont le pays comptant le plus de décès avec 549 335 morts, devant le Brésil (312 206), le Mexique (201 623), l’Inde (161 843) et le Royaume-Uni (126 592).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.

Mexique : 69 % de morts de plus que repertoriés

Le Mexique a enregistré 294 287 morts associés à la COVID-19 à la date du 13 février, soit 69,3 % de plus que ceux répertoriés initialement pour la même période, selon un rapport officiel.

Paris et sa région ont perdu 15,5 milliards d’euros

La crise sanitaire a privé Paris et sa région de 15,5 milliards d’euros de recettes en 2020 du fait d’une « chute historique de fréquentation » des touristes étrangers, selon le Comité régional du tourisme (CRT).

JO de Tokyo : protocole pour épreuves « tests »

Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo ont dévoilé lundi des mesures sanitaires censées permettre la tenue en fin de semaine des premières épreuves « tests » depuis le report des JO à l’été 2021 (23 juillet-8 août).

« Nous essayons de limiter les contacts, les poignées de main […] et de maintenir des distances entre les sportifs d’un mètre, si deux mètres ne sont pas possibles », a détaillé Hidemasa Nakamura, l’un des responsables de l’organisation.

Les acclamations seront interdites et les espaces communs aérés toutes les demi-heures.