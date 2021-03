(Paris) Le ministère français des Affaires étrangères a dénoncé lundi les « propos inacceptables » de l’ambassade de Chine envers un chercheur et des parlementaires français et annoncé qu’elle allait convoquer l’ambassadeur pour le lui signifier.

Agence France-Presse

« Les insultes contre des chercheurs indépendants et la polémique avec des élus de la République sont inadmissibles et n’ont aucune place dans les relations que l’ambassade de Chine est chargée de contribuer à développer entre la France et la Chine », a déclaré la porte-parole de la diplomatie française.

« Elle est tenue de respecter le principe de séparation des pouvoirs, ainsi que l’ensemble des lois de la République », a ajouté Agnès von der Mühll.

« C’est le message que nous ferons passer auprès de M. Lu Shaye, ambassadeur de Chine en France, lors de sa convocation au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères », a ajouté la porte-parole du Quai d’Orsay.

« Petite frappe » (voyou), « hyène folle », « troll idéologique » : l’ambassade s’est déchaînée ces derniers jours contre Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS), à qui elle reproche ses positions « antichinoises ».

L’ambassade, qui juge le chercheur français jugé trop critique à l’encontre de Pékin, s’est attirée une volée de protestations.

L’escalade est partie d’un tweet de l’ambassade vendredi, traitant Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS), de « petite frappe » pour avoir dénoncé des pressions chinoises sur des parlementaires français souhaitant se rendre à Taïwan.

Experts en géopolitique et élus français ont alors pris la défense de ce spécialiste de la Chine, en conflit ouvert avec l’ambassade depuis des mois (elle lui a bloqué l’accès à son compte Twitter).

« Certains reprochent à l’Ambassade de Chine d’“agresser” un “chercheur indépendant”. En réalité (..) il est juste un troll idéologique », a répliqué dimanche l’ambassade sur son site internet, lui reprochant d’être pro-taïwanais.

Elle s’en est prise aussi aux « hyènes folles » qui « s’affublent des habits de chercheurs et de médias et s’en prennent furieusement à la Chine ».

L’ambassade a nié avoir outrepassé les usages diplomatiques, alors que certains réclament un geste fort de protestation du ministère français des Affaires étrangères. La diplomatie c’est « défendre les intérêts et l’image de son pays », a-t-elle lancé.

Antoine Bondaz a une nouvelle fois dénoncé dimanche ces emportements, déplorant « un sentiment d’impunité totale » et une « rhétorique décomplexée » de la diplomatie chinoise à l’étranger.

L’ambassade est coutumière des piques, sinon attaques en règle à l’encontre des détracteurs de la Chine.