L’État de disgrâce

(New York) Surnommé le « shérif de Wall Street », Eliot Spitzer s’était bâti une réputation de justicier incorruptible en tant que procureur général de New York. Cette image étincelante devait l’aider à se faire élire au poste de gouverneur de l’Empire State en 2006. Poste qu’il allait être forcé à abandonner 15 mois plus tard après des révélations sur ses relations avec des prostituées.