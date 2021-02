Plus de 102 878 810 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie, dont au moins 62 454 800 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Le bilan de la pandémie dans le monde : plus de 2 227 000 morts

(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2 227 605 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles lundi à 6 h.

Plus de 102 878 810 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie, dont au moins 62 454 800 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays et excluent les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques, comme en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni.

Sur la journée de dimanche, 8457 nouveaux décès et 404 266 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 1955 nouveaux morts, le Royaume-Uni (587) et le Brésil (559).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 441 331 décès pour 26 187 424 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 224 504 morts et 9 204 731 cas, le Mexique avec 158 536 morts (1 864 260 cas), l’Inde avec 154 392 morts (10 757 610 cas), et le Royaume-Uni avec 106 158 morts (3 817 176 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 182 décès pour 100 000 habitants, suivi par la Slovénie (168), le Royaume-Uni (156), la République tchèque (153) et l’Italie (146).

L’Europe totalisait lundi à 6 h 738 573 décès pour 33 409 695 cas, l’Amérique latine et les Caraïbes 597 439 décès (18 924 598 cas), les États-Unis et le Canada 461 347 décès (26 964 985 cas), l’Asie 240 696 décès (15 234 753 cas), le Moyen-Orient 97 626 décès (4 743 191 cas), l’Afrique 90 979 décès (3 569 885 cas), et l’Océanie 945 décès (31 707 cas).

Depuis le début de la pandémie, le nombre de tests réalisés a fortement augmenté et les techniques de dépistage et de traçage se sont améliorées, entraînant une hausse des contaminations déclarées.

Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du total réel de contaminations, une part importante des cas les moins graves ou asymptomatiques restant toujours non détectée.

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d’augmentation sur 24h peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.

Le point sur la pandémie

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19 dans le monde.

Vaccins : les livraisons à l’UE s’accélèrent

Le laboratoire allemand BioNTech a annoncé lundi une accélération des livraisons à l’Union européenne du vaccin contre la COVID-19 développé avec l’américain Pfizer, promettant jusqu’à 75 millions de doses supplémentaires au deuxième trimestre.

La présidente de la Commission européenne a aussi annoncé qu’AstraZeneca, tancé pour ses retards de production, allait livrer à l’UE neuf millions de doses de plus que prévu de son vaccin, soit 40 milions de doses au total (+30 %).

Le géant allemand de la pharmacie Bayer a annoncé qu’il allait produire dès 2022 le vaccin contre la COVID-19 développé par son compatriote CureVac.

Le gouvernement britannique a de son côté exercé une option visant la fourniture de 40 millions de doses supplémentaires du candidat-vaccin de Valneva pour 2022, portant à 100 millions le nombre total de doses commandées auprès du laboratoire franco-autrichien.

Assouplissements en Italie

L’Italie a assoupli lundi les restrictions anti-COVID-19 en vigueur dans la plupart de ses régions, dont la grande majorité sont désormais classées au niveau « jaune » à l’exception du Haut-Adige (nord), de l’Ombrie (centre), des Pouilles, de la Sardaigne et de la Sicile (sud), classées en « orange ». Plus aucune région n’est classée « rouge ».

Cet assouplissement permet la réouverture des bars et restaurants en journée et des musées en semaine notamment. Le couvre-feu reste en vigueur sur tout le territoire national de 22 h à 5 h.

… et en Pologne

Les musées, bibliothèques, galeries d’arts et centres commerciaux ont rouvert lundi en Pologne où les restrictions pour lutter contre le coronavirus ont été allégées. Mais la plupart des écoles resteront fermées au moins jusqu’en mars.

Mise en garde aux fraudeurs en France

Les restaurants clandestins qui enfreignent les règles en servant des clients à table seront privés d’aides publiques « pendant un mois », et définitivement en cas de récidive, a mis en garde lundi le ministre français de l’Économie.

Il s’agit de « quelques cas isolés en France », mais « je ne veux pas que ça se répande », a dit Bruno Le Maire à l’heure où certains établissements appellent à braver l’interdiction d’ouvrir. Le gouvernement va amplifier les contrôles.

Depuis lundi dans tous les aéroports français, les passagers de vols quittant l’UE doivent présenter un « motif impérieux » pour le faire.

Tourisme suspendu en Polynésie française

Les voyages touristiques à destination de la Polynésie française, dont c’est le premier secteur d’activité, seront suspendus à partir de mercredi en raison de la pandémie, a annoncé le ministre français des outre-mer.

Ryanair s’attend à sa pire année

La compagnie irlandaise Ryanair a subi une perte nette de 306 millions d’euros entre octobre et décembre et s’attend à connaître la pire année de son histoire en raison de la pandémie.

Edouard Philippe testé positif

L’ancien premier ministre français Édouard Philippe, 50 ans, a été déclaré lundi matin positif à la COVID-19, a indiqué à l’AFP son entourage, en affirmant qu’il se « portait bien ».

Plus de 2,2 millions de morts

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2 227 605 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles lundi à 6 h. Plus de 102,8 millions de cas d’infection ont été diagnostiqués.

Les États-Unis sont le pays comptant le plus de morts avec 441 331 décès, suivis par le Brésil (224 504), le Mexique (158 536), l’Inde (154 392) et le Royaume-Uni (106 158).

Le nombre de victimes à l’échelle mondiale est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé.