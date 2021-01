Pétrolier saisi par l'Iran

La Corée du Sud envoie un destroyer près du détroit d’Ormuz

(Séoul) La Corée du Sud va envoyer « le plus tôt possible » une délégation gouvernementale en Iran afin de négocier la libération d’un pétrolier et de ses vingt membres d’équipage, a annoncé mardi le ministère des Affaires étrangères sud-coréen. Le gouvernement sud-coréen a aussi envoyé un navire de guerre près du détroit d’Ormuz, au large de l'Iran.