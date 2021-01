(Washington) Les électeurs de l’État de la Géorgie ont fracassé des records de vote par anticipation alors qu’ils doivent décider qui détiendra la clé du pouvoir sur la colline du Capitole.

James McCarten

La Presse Canadienne

Près de 3,1 millions de personnes avaient voté par anticipation lors du second tour de deux élections sénatoriales, mardi, soit environ 40 % des électeurs inscrits de l’État.

PHOTO BEN GRAY, ASSOCIATED PRESS Des électeurs s'identifient au bureau de scrutin installé dans une église méthodiste de Tucker, en Géorgie.

Les premiers comptes-rendus des médias laissaient croire cependant à un taux de participation décevant le jour même dans certains bureaux de vote. C’est un signe inquiétant pour les républicains, qui ont tendance à préférer voter en personne.

Les démocrates Jon Ossoff et le révérend Raphael Warnock semblent être au coude-à-coude avec les sénateurs républicains sortants, David Perdue et Kelly Loeffler.

Une seule victoire républicaine priverait les démocrates de l’important contrôle du pouvoir législatif, qui ouvrirait la voie au programme du président élu Joe Biden.

La démographie de la Géorgie a changé

Mais la Géorgie, naguère un bastion républicain fiable, n’est plus le même endroit qu’il y a une génération, a souligné Charles Bullock, professeur de sciences politiques à l’Université de Géorgie à Athens.

« Si vous aviez grandi ici, en Géorgie, vous n’auriez pas trouvé de restaurant mexicain, vous n’auriez trouvé nulle part dans cet État un restaurant chinois. Ce sont deux groupes qui se sont énormément développés », a indiqué M. Bullock.

« La population noire en Géorgie a également augmenté progressivement. Et ce qui se passe encore plus récemment, c’est qu’il y a eu une augmentation du nombre de chacun de ces groupes minoritaires qui s’inscrivent et votent. »

PHOTO BRIAN SNYDER, REUTERS Jana Bailey attendait son tour de déposer son bulletin de vote au bureau de scrutin du Centre communautaire Dunbar, à Atlanta.

Bien que ce soit par moins de 12 000 voix, Joe Biden a remporté l’État lors du vote présidentiel de novembre. Il est le premier candidat démocrate à y arriver depuis Bill Clinton en 1992 et l’ancien gouverneur de l’État Jimmy Carter en 1980.

Les esprits s’échauffent à Washington

Dans la capitale nationale, les tensions montent alors que des partisans de Donald Trump se préparent à protester contre les résultats de l’élection présidentielle de novembre.

Ils prévoient d’inonder les rues mercredi alors que les législateurs américains se réuniront pour certifier ces résultats, un processus auquel un certain nombre de membres républicains du Congrès se sont déjà engagés à s’opposer.

Une solide performance démocrate en Géorgie pourrait faire monter la température sur l’atmosphère politique surchauffée à Washington.

M. Ossoff, âgé de 33 ans, un ancien employé du Congrès devenu gestionnaire de médias et journaliste d’enquête, a passé les sept dernières années en tant que dirigeant d’Insight TWI, une société de films documentaires du Royaume-Uni.

Il est dans une bataille féroce contre M. Perdue, le républicain sortant dont le cousin germain Sonny est un ancien gouverneur de la Géorgie, devenu secrétaire à l’Agriculture de Donald Trump.

David Perdue, un fervent partisan de M. Trump, a été évincé de la campagne électorale la semaine dernière puisqu’il a dû s’isoler après avoir été exposé à la COVID-19.

« Cela pourrait être votre dernière chance de sauver l’Amérique que nous aimons. C’est pourquoi je suis ici », a déclaré le président Trump lundi lors d’un rassemblement en Géorgie.

« L’extrême gauche veut détruire notre pays, démolir notre histoire et effacer tout ce qui nous tient à cœur. Cela pourrait être le vote le plus important que vous n’aurez jamais exprimé pour le reste de votre vie. »

Warnock, la cible des républicains

Les deux républicains ont passé la campagne à concentrer leurs attaques contre M. Warnock, le prédicateur baptiste qui espère devenir le premier sénateur démocrate noir du Sud profond.

En tant que défenseur franc des valeurs progressistes comme l’accès à l’avortement, les droits des homosexuels, le mouvement Black Lives Matter et en dénonçant le privilège des Blancs, le révérend a été une cible logique pour les républicains, qui espèrent le dépeindre comme le porte-étendard de la « gauche radicale ».

« C’est un choix », a déclaré Mme Loeffler dimanche sur Fox News, à propos de la décision à laquelle les électeurs sont confrontés.

« C’est un contraste saisissant entre les libertés, notre mode de vie ici en Géorgie, ou le socialisme, le contrôle gouvernemental. »