Plus de 6 522 050 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l’épidémie, dont au moins 2 820 000 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 385 869 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles jeudi à 7 h.

Agence France-Presse

Plus de 6 522 050 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l’épidémie, dont au moins 2 820 000 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d’autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 107 175 décès pour 1 851 520 cas. Au moins 479 258 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 39 728 morts pour 279 856 cas, l’Italie avec 33 601 morts (233 836 cas), le Brésil avec 32 548 morts (584 016 cas), et la France avec 29 021 morts (188 674 cas).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 83 022 cas (1 nouveau entre mercredi et jeudi), dont 4634 décès (0 nouveau), et 78 319 guérisons.

L’Europe totalisait, jeudi à 7 h, 181 143 décès pour 221 2312 cas, les États-Unis et le Canada 114 633 décès (1 943 930 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 57 701 décès (1 145 993 cas), l’Asie 17 693 décès (610 239 cas), le Moyen-Orient 9962 décès (437 684 cas), l’Afrique 4606 décès (163 287 cas), et l’Océanie 131 décès (8612 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le point sur la pandémie

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19.

Près de 386 000 décès

La pandémie a fait au moins 385 869 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles jeudi à 7 h.

Les États-Unis ont enregistré plus de 107 175 décès. Viennent ensuite le Royaume-Uni avec 39 728 morts, l’Italie avec 33 601 morts, le Brésil avec 32 548 morts et la France avec 29 021 morts.

Le nombre de morts du coronavirus en 24 heures a doublé mercredi au Mexique, franchissant pour la première fois le seuil de 1000.

Record de cas en Iran

Après avoir touché un point bas le 2 mai, le nombre de nouveaux cas quotidiens de contamination annoncé par l’Iran a entamé une hausse, atteignant un record jeudi avec 3574 nouveaux patients recensés en 24 heures.

Au total, l’épidémie a fait 8071 morts en Iran, selon des chiffres officiels, jugés largement sous-estimés à l’étranger, mais aussi par certains responsables iraniens.

Réouvertures de frontières

L’Autriche rouvre ses frontières, à l’exception de celles avec l’Italie. L’Allemagne et la Belgique prévoient de faire de même le 15 juin.

De son côté, l’Espagne a annoncé jeudi la réouverture de ses frontières terrestres avec la France et le Portugal à partir du 22 juin.

La Chine entrouvre son ciel

La Chine a annoncé jeudi une reprise très limitée des vols internationaux à compter du 8 juin, levant de facto l’interdiction qui pesait sur les transporteurs américains. Une décision qui intervient après une menace de Washington de suspendre des vols de compagnies chinoises aux États-Unis.

Toutes les compagnies étrangères pourront assurer un vol par semaine en provenance et à destination de la Chine, les passagers devant toutefois faire l’objet d’un dépistage du nouveau coronavirus à leur arrivée sur le sol chinois.

« Bien public mondial »

Plus de 50 pays et plus de 35 chefs d’État et de gouvernement se sont réunis jeudi lors d’un sommet virtuel destiné à récolter des fonds pour l’Alliance du vaccin (Gavi).

L’Alliance espère lever 7,4 milliards de dollars pour continuer les campagnes mondiales de vaccination contre la rougeole, la polio ou la typhoïde.

« Un vaccin contre la COVID-19 doit être vu comme un bien public mondial », a déclaré à l’ouverture du sommet, dans une vidéo préalablement enregistrée, le secrétaire général de l’ONU Antonio Gutteres.

Couvre-feu à Bahia

Un couvre-feu est imposé depuis mercredi dans une vingtaine de localités de l’État de Bahia, dans le nord-est du Brésil, pour tenter de contenir l’expansion galopante de la pandémie.

Hommage aux soignants

Pour adapter la célébration du 14 juillet aux exigences sanitaires en vigueur en France, le traditionnel défilé à Paris sur les Champs-Élysées sera remplacé par une cérémonie militaire place de la Concorde, qui rendra aussi hommage aux soignants, a annoncé la présidence française.

Il n’est pas prévu pour l’instant d’ouvrir l’évènement au grand public, mais « la situation pourrait être réévaluée d’ici le 14 juillet » si la situation sanitaire s’améliore, selon la présidence.