Plus de 6 279 390 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l’épidémie, dont au moins 2 648 000 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Le bilan de la pandémie dans le monde: plus de 375 000 morts

(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 375 555 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mardi à 7 h

Agence France-Presse

Plus de 6 279 390 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l’épidémie, dont au moins 2 648 000 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d’autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 105 147 décès pour 1 811 277 cas. Au moins 458 231 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 39 045 morts pour 276 332 cas, l’Italie avec 33 475 morts (233 197 cas), le Brésil avec 29 937 morts (526 447 cas) et la France avec 28 833 morts (189 220 cas).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 83 022 cas (cinq nouveaux entre lundi et mardi), dont 4634 décès et 78 315 guérisons.

L’Europe totalisait, mardi à 7 h, 179 309 décès pour 2 177 390 cas, les États-Unis et le Canada 112 533 décès (1 902 982 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 52 751 décès (1 052 876 cas), l’Asie 16 870 décès (571 393 cas), le Moyen-Orient 9628 décès (413 951 cas), l’Afrique 4333 décès (152 208 cas), et l’Océanie 131 décès (8591 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le point sur la pandémie

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19, qui a fait plus de 375 000 morts dans le monde.

France : phase 2 du déconfinement

En France, une étape majeure du déconfinement est entrée en vigueur mardi, avec la réouverture dans une grande partie du pays des cafés, restaurants, collèges et lycées, avec des règles sanitaires strictes.

En zone orange (région parisienne, Guyane, Mayotte), davantage sous pression face au virus, seules les terrasses peuvent rouvrir.

Tous les Français peuvent désormais se déplacer à plus de 100 km de chez eux. Les plages, musées, monuments ou théâtres peuvent également rouvrir, sauf en zone orange.

Italie : la crise « n’est pas terminée »

La crise du coronavirus « n’est pas terminée » en Italie, a prévenu mardi le président Sergio Mattarella, à l’occasion de la fête nationale.

Il devait se rendre dans l’après-midi à un hommage à la mémoire des victimes en Lombardie, où le virus était apparu mi-février en Italie.

Écoliers masqués à Singapour

À Singapour, des écoliers portant des masques ont repris les cours mardi tandis qu’un tiers environ de la population active est retournée au travail pour la première phase du déconfinement.

Plus de 375 000 morts

La pandémie a fait au moins 375 555 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mardi à 7 h.

Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 105 147 morts. Suivent le Royaume-Uni avec 39 045 morts, l’Italie (33 475), le Brésil (29 937) et la France (28 833).

Au Mexique, le coronavirus a fait plus de 10 000 morts, ce qui en fait le deuxième pays d’Amérique latine le plus endeuillé derrière le Brésil.

La Russie a passé mardi le cap des 5000 décès.

Bangladesh : 1er mort dans les camps de Rohingya

Le coronavirus a fait dimanche un premier mort dans les camps de réfugiés du Bangladesh, où près d’un million de Rohingya vivent dans la promiscuité et une pauvreté extrême, ont annoncé mardi les autorités sanitaires locales.

Croissance affectée

En France, le gouvernement anticipe une chute du PIB de 11 % cette année. Le début des soldes d’été est décalé au 15 juillet au lieu du 24 juin, pour répondre à la demande de commerçants dont les points de vente sont restés longtemps fermés.

En Corée du Sud, la contraction de l’économie est en train de s’aggraver au deuxième trimestre, a averti mardi la Banque de Corée (BoK), qui table sur un recul de 2 %.

Appel à un sommet de crise du G20

Plus de 200 personnalités, dont les anciens premiers ministres britanniques Gordon Brown et Tony Blair, appellent à une réunion en urgence du G20, sans attendre le prochain de novembre, pour agir face à la pandémie.

Grande-Bretagne: ponts aériens envisagés

Le gouvernement britannique réfléchit à introduire des ponts aériens avec certains pays pour éviter aux voyageurs entrant au Royaume-Uni d’observer une quarantaine, redoutée par les professionnels du tourisme, selon le Times, le Telegraph et le Guardian.

L’Indonésie renonce au pèlerinage

L’Indonésie, qui compte la plus grande population musulmane au monde, a décidé de renoncer cette année au pèlerinage de la Mecque à cause des risques liés au coronavirus.

Sénégal : retour à l’école reporté

Le Sénégal a annoncé quelques heures avant l’échéance le report de la reprise des cours dans les écoles prévue mardi matin pour des centaines de milliers d’élèves, invoquant la découverte de la contamination d’enseignants en Casamance.

Nouveau calendrier pour la F1



La saison 2020 de Formule 1, retardée par la pandémie, débutera le 5 juillet en Autriche et les huit premières courses se dérouleront en Europe entre juillet et septembre.