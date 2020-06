Plus de 6 220 110 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l’épidémie, dont au moins 2 599 500 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Le bilan de la pandémie dans le monde : plus de 373 400 morts

(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 373 439 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles lundi à 15 h.

Agence France-Presse

Plus de 6 220 110 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l’épidémie, dont au moins 2 599 500 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d’autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Depuis le comptage réalisé la veille à 15 h, 2739 nouveaux décès et 106 849 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès sont les États-Unis avec 607 nouveaux morts, le Brésil (480) et l’Inde (230).

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 104 658 décès pour 1 797 457 cas. Au moins 444 758 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 39 045 morts pour 276 332 cas, l’Italie avec 33 475 morts (233 197 cas), le Brésil avec 29 314 morts (514 849 cas), et la France avec 28 833 morts (189 220 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 82 décès pour 100 000 habitants, suivi par l’Espagne (58), le Royaume-Uni (58), l’Italie (55), et la France (44).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 83 017 cas (16 nouveaux entre dimanche et lundi), dont 4634 décès (0 nouveau), et 78 307 guérisons.

L’Europe totalisait lundi à 15 h 179 040 décès pour 2 166 993 cas, les États-Unis et le Canada 112 038 décès (1 889 104 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 51 658 décès (1 029 284 cas), l’Asie 16 629 décès (560 866 cas), le Moyen-Orient 9628 décès (413 951 cas), l’Afrique 4314 décès (151 339 cas), et l’Océanie 132 décès (8574 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d’augmentation sur 24 h peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.

Le point sur la pandémie

Le virus n’est pas devenu moins pathogène

Rien ne permet d’affirmer que le nouveau coronavirus soit devenu moins pathogène, a prévenu lundi l’OMS après les propos d’un célèbre médecin italien affirmant que le virus perdait de sa virulence.

Le chef de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a dit vouloir continuer à travailler avec les États-Unis malgré l’annonce la semaine dernière par le président Donald Trump qu’il rompait les liens entre son pays et l’agence sanitaire de l’ONU.

Le déconfinement continue en Europe

Du Colisée à Rome au Grand Bazar d’Istanbul, l’Europe a rouvert lundi de multiples monuments et lieux publics. Les bars ont rouvert en Finlande et en Norvège, les cafés et restaurants aux Pays-Bas, les cinémas, théâtres et salles de spectacle au Portugal.

L’Ukraine a commencé à relancer ses liaisons ferroviaires, après avoir rouvert le métro, les centres commerciaux, les parcs et d’autres commerces.

Et l’Angleterre a rouvert, malgré les critiques, certaines écoles fermées depuis la mi-mars.

Moscou se déconfine prudemment

La capitale russe a autorisé ses commerces non alimentaires à rouvrir et ses habitants à sortir faire des courses, mais des millions de Moscovites doivent rester largement confinés chez eux au moins jusqu’au 14 juin.

La France à la veille d’une vie « presque normale »

Les Français ont vécu leur dernière journée à déplacements limités, à la veille de la réouverture aussi des cafés, restaurants, collèges et lycées dans la majeure partie du pays.

Pic en Iran

L’Iran a annoncé près de 3000 nouvelles contaminations au cours des dernières 24 heures, la plus forte hausse enregistrée depuis deux mois.

Aucun mort en Espagne

Le coronavirus n’a fait aucun mort en Espagne durant ces dernières 24 heures, une première depuis trois mois, ont annoncé les autorités.

Cisjordanie : la pauvreté pourrait doubler

Le nombre de familles pauvres pourrait doubler cette année en Cisjordanie occupée en raison de la pandémie, qui menace les finances publiques et l’emploi dans les Territoires palestiniens, a alerté la Banque mondiale.

Veillée interdite à Hong Kong

La veillée annuelle à Hong Kong en souvenir de la répression de Tiananmen n’a, pour la première fois en 30 ans, pas été autorisée par la police qui a invoqué les risques liés au coronavirus, dans un contexte de tensions dans l’ex-colonie britannique.

Des feux d’artifice pour conjurer la pandémie

Des dizaines de feux d’artifice ont brièvement illuminé le ciel lundi soir à travers tout le Japon, une initiative de fabricants désœuvrés, destinée à remonter le moral de la population et à prier pour la fin de la pandémie.

Ruée sur l’alcool à Johannesburg

Dans le ghetto sud-africain de Soweto, des dizaines de personnes ont fait la queue devant des magasins d’alcool après neuf semaines de régime sec.