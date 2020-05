Plus de 5 260 970 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l’épidémie.

(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 339 758 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles samedi à 15 h.

Agence France-Presse

Plus de 5 260 970 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l’épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 2 031 200 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Depuis le comptage réalisé la veille à 15 h, 4179 nouveaux décès et 100 671 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès sont le Brésil avec 1001 nouveaux morts, les États-Unis (989) et le Mexique (479).

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 96 479 décès pour 1 611 691 cas. Au moins 350 135 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 36 675 morts pour 257 154 cas, l’Italie avec 32 735 morts (229 327 cas), l’Espagne avec 28 678 morts (235 290 cas), et la France avec 28 332 morts (182 469 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 80 décès pour 100 000 habitants, suivi par l’Espagne (61), l’Italie (54), le Royaume-Uni (54), et la France (43).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 82 971 cas, dont 4634 décès et 78 258 guérisons.

Depuis vendredi à 15 h, la République centrafricaine et Gaza ont annoncé les premiers décès liés au virus sur leur sol.

L’Europe totalisait samedi à 15 h 173 279 décès pour 2 004 226 cas, les États-Unis et le Canada 102 912 décès (1 695 281 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 37 762 décès (685 508 cas), l’Asie 13 745 décès (428 300 cas), le Moyen-Orient 8704 décès (333 744 cas), l’Afrique 3226 décès (105 456 cas), et l’Océanie 130 décès (8463 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d’augmentation sur 24 h peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.