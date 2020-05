A serviceman of Russia's Emergencies Ministry wearing protective gear disinfects Moscow's Leningradsky railway station on May 19, 2020, amid the COVID-19 coronavirus pandemic. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Le bilan de la pandémie dans le monde: plus de 318 000 morts

(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 318 517 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mardi à 7 h.

Agence France-Presse

Plus de 4 816 040 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l’épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 1 755 700 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 90 369 décès pour 1 508 957 cas. Au moins 283 178 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 34 796 morts pour 246 406 cas, l’Italie avec 32 007 morts (225 886 cas), la France avec 28 239 morts (179 938 cas) et l’Espagne avec 27 709 morts (231 606 cas).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 82 960 cas (6 nouveaux entre lundi et mardi), dont 4634 décès et 78 241 guérisons.

L’Europe totalisait, mardi à 7 h, 167 668 décès pour 1 919 572 cas, les États-Unis et le Canada 96 312 décès (1 587 029 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 30 604 décès (547 252 cas), l’Asie 12 674 décès (374 905 cas), le Moyen-Orient 8296 décès (290 672 cas), l’Afrique 2835 décès (88 204 cas), et l’Océanie 128 décès (8414 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).