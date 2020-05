Un nouveau projet de résolution lié à la pandémie au Conseil de sécurité de l’ONU

(Nations unies) L’Allemagne et l’Estonie ont soumis mardi au Conseil de sécurité de l’ONU un projet de résolution court relatif à la pandémie de COVID-19 et destiné à remplacer un texte de la France et de la Tunisie négocié depuis deux mois et bloqué par les États-Unis.