(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 263 792 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles jeudi à 7 h.

Agence France-Presse

Plus de 3 766 180 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires depuis le début de l’épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 1 179 700 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 73 431 décès pour 1 228 609 cas. Au moins 189 910 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 30 076 morts pour 201 101 cas, l’Italie avec 29 684 morts (214 457 cas), l’Espagne avec 26 070 morts (221 447 cas) et la France avec 25 809 morts (174 191 cas).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 82 885 cas (2 nouveaux entre mercredi et jeudi), dont 4633 décès et 77 957 guérisons.

Depuis mercredi à 15 h, les Comores ont annoncé le premier décès lié au virus sur leur sol.

L’Europe totalisait, jeudi à 7 h, 150 249 décès pour 1 641 959 cas, les États-Unis et le Canada 77 710 décès (1 291 985 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 16 425 décès (302 702 cas), l’Asie 9962 décès (267 376 cas), le Moyen-Orient 7314 décès (202 367 cas), l’Afrique 2007 décès (51 569 cas), et l’Océanie 125 décès (8223 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Pékin dénonce des propos « mensongers » de Trump

La Chine a dénoncé jeudi des propos « mensongers » des États-Unis, au lendemain de critiques du président Donald Trump qui a répété que Pékin aurait dû stopper l’épidémie de coronavirus.

Assurant mercredi que la pandémie était « pire » que l’attaque sur Pearl Harbor en 1941 et les attentats du 11-septembre, le président américain a renouvelé ses attaques envers la Chine, estimant que « cela n’aurait jamais dû arriver ».

Plus forte mortalité des minorités

Les personnes noires, asiatiques ou d’autres minorités ethniques habitant au Royaume-Uni ont une plus forte probabilité de mourir du nouveau coronavirus que la moyenne, selon deux études qui pointent notamment le rôle de facteurs socio-économiques.

Bond des violences conjugales en Europe

Les services d’urgence à travers l’Europe ont enregistré une hausse allant jusqu’à 60 % des appels de femmes victimes de violences conjugales pendant le confinement, alerte l’OMS Europe.

La France précise son déconfinement

La France va annoncer jeudi les détails de son plan de déconfinement à partir du 11 mai, à l’issue de près de deux mois d’isolement imposé.

Le premier ministre Édouard Philippe a déjà prévenu que le déconfinement se déroulerait de manière « progressive » et « différenciée ».

Grande-Bretagne : vers un confinement prolongé et assoupli

Le gouvernement britannique doit prolonger formellement jeudi le confinement en vigueur depuis fin mars, avant l’annonce attendue ce week-end d’un assouplissement de certaines restrictions.

Conséquences économiques

Au Royaume-Uni, la Banque d’Angleterre prévoit une chute du PIB de 14 % cette année.

En France, 453 800 emplois ont été détruits au premier trimestre dans le secteur privé, selon une estimation provisoire.

Tourisme en berne

Le nombre de touristes internationaux pourrait reculer de 60 à 80 % en 2020 sous l’effet de la pandémie, a annoncé l’Organisation mondiale du Tourisme (OMT).

Le groupe aérien Air France-KLM a accusé une perte nette de 1,8 milliard d’euros au premier trimestre.

Chine : rebond-surprise des exportations

En Chine, les exportations ont connu un rebond-surprise en avril sur un an (+3,5 %).

Une évolution sans doute liée à un phénomène de « rattrapage » après les difficultés rencontrées par les exportateurs au premier trimestre, au moment où les mesures de confinement perturbaient le transport, estime l’analyste Louis Kuijs du cabinet Oxford Economics.

Moscou : masque dans les transports

Moscou, épicentre de l’épidémie en Russie, va imposer le port du masque et des gants dans les transports publics à compter du 12 mai.

Fashion Week numérique à Milan

La Chambre nationale de la mode italienne (CNMI) va organiser sa « première » Fashion Week numérique à Milan du 14 au 17 juillet.

Au programme, photos et vidéos, interviews des coulisses ou encore « leçons magistrales en “live streaming” de grandes figures du monde de la mode ».