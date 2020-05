Plus de 3 521 600 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires depuis le début de l’épidémie.

(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 247 503 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles lundi à 7 h.

Agence France-Presse

Plus de 3 521 600 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires depuis le début de l’épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 1 073 568 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 67 682 décès pour 1 158 041 cas. Au moins 180 152 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont l’Italie avec 28 884 morts pour 210 717 cas, le Royaume-Uni avec 28 446 morts (186 599 cas), l’Espagne avec 25 428 morts (218 011 cas) et la France avec 24 895 morts (168 693 cas).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 82 880 cas (3 nouveaux entre dimanche et lundi), dont 4633 décès (0 nouveau), et 77 766 guérisons.

L’Europe totalisait, lundi à 7 h, 143 981 décès pour 1 562 776 cas, les États-Unis et le Canada 71 456 décès (1 217 515 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 13 877 décès (257 988 cas), l’Asie 9235 décès (244 381 cas), le Moyen-Orient 7025 décès (186 403 cas), l’Afrique 1806 décès (44 391 cas) et l’Océanie 123 décès (8153 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Déconfinements prudents en Europe

Plusieurs pays en Europe entament cette semaine le déconfinement de leurs millions d’habitants, sur un mode progressif et prudent dans la plupart des cas.

En Italie, où il débute lundi, pas de commerces de détail rouverts, de bars ou de restaurants, télétravail encouragé, distanciation sociale maintenue dans les transports, pas de rassemblement.

En Espagne, certains petits commerces comme les coiffeurs peuvent recevoir des clients sur rendez-vous, en Allemagne des écoles rouvrent progressivement dans certains États régionaux. En Belgique, les entreprises qui n’accueillent pas de public ont pu redémarrer.

France : des maires inquiets

En France, où le déconfinement doit débuter le 11 mai, plus de 300 maires de la région parisienne, très dense et très touchée par le virus, ont demandé par courrier au président Emmanuel Macron de repousser la réouverture des écoles au-delà du 11 mai, refusant d’endosser sa responsabilité en l’absence d’un « protocole sanitaire strict ».

La ministre du Travail a jugé de son côté lundi « raisonnable » et « important » d’envisager un télétravail massif jusqu’à l’été et a encouragé syndicats et patronat à mieux encadrer sa pratique.

Le Japon prolonge l’état d’urgence

Le premier ministre japonais a annoncé lundi la prolongation jusqu’au 31 mai de l’état d’urgence, en vigueur depuis le 7 avril dans le pays, mais sous une forme beaucoup moins contraignante qu’en Europe.

Le Japon, qui compte 126 millions d’habitants ne connaît à ce jour que 510 décès liés au coronavirus.

Plus de 3,5 millions de cas dans le monde

Plus de 3,5 millions de cas de nouveau coronavirus (3 521 607) et 247 503 décès ont été officiellement déclarés dans le monde, dont plus des trois quarts en Europe et aux États-Unis, selon un bilan réalisé par l’AFP à partir de sources officielles lundi à 11 h GMT. Le nombre de cas ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière.

Rapporté à la population de chaque pays, le nombre de décès est le plus important en Belgique (684 morts pour un million d’habitants), puis en Espagne (544), Italie (478), Royaume-Uni (419) et France (381). Les États-Unis (204,5) et surtout l’Allemagne (80) viennent loin derrière.

Avis divergents sur le vaccin

Le ministre allemand de la Santé a jugé lundi qu’un vaccin contre le nouveau coronavirus pourrait prendre « des années » à voir le jour, alors que Donald Trump en a prédit un d’ici fin 2020.

Les principaux dirigeants européens ont approuvé une collecte de fonds mondiale organisée lundi à Bruxelles pour la recherche d’un vaccin et de traitements. Objectif : récolter 7,5 milliards d’euros.

Soutien autorisé à Air France

La Commission européenne a autorisé lundi la France à octroyer un soutien de 7 milliards d’euros à la compagnie aérienne Air France pour affronter les conséquences de la crise du coronavirus.

Dubaï : Expo universelle reportée

L’Exposition universelle de 2020 à Dubaï, où quelque 25 millions de touristes étaient attendus, va être reportée d’un an en raison de la pandémie, a annoncé lundi le Bureau international des expositions (BIE). Les Émirats arabes unis avaient demandé ce report.

Trudeau hésiterait pour ses propres enfants

Le premier ministre canadien Justin Trudeau, dont les enfants sont scolarisés en Ontario, a reconnu qu’il ne savait pas s’il renverrait ses enfants à l’école à partir du 11 mai s’ils étaient scolarisés au Québec, province canadienne la plus touchée par le coronavirus.

« C’est tough pour les enfants », mais « c’est tellement tough pour les parents », a souligné M. Trudeau.